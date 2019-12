Uit een recent onderzoek van de Stanford University blijkt dat een injectie een pinda-allergie in twee tot zes weken kan omkeren.

IN HET NIEUWS

We zijn dol op pindakaas, maar voor de geschatte 1,8 miljoen kinderen met een allergie ervoor kan het een kwestie van leven of dood zijn als ze ervan smullen. Ûit een recent onderzoek van de Stanford University blijkt dat een bepaalde injectie zo'n pinda-allergie in twee tot zes weken kan omkeren.

WAAR KOMT DIT NIEUWS VANDAAN?

De allergie voor pindanoten is een gevaarlijke voedselallergie. Wie deze heeft, kan bij contact met een pinda zelfs in shock gaan. Daarom hebben mensen met een gekende allergie adrenalinespuitjes bij de hand om zichzelf toe te dienen in geval van nood.

Amerikaanse onderzoekers gingen na of inspuitingen met antistoffen bij mensen met een pinda-allergie de allergische reacties van het lichaam kon afremmen. De onderzoekers zochten 20 proefpersonen. 15 van hen kregen een injectie met een antistof. De overige 5 kregen een placebo toegediend.

Antistoffen zijn eiwitten die door de mens gemaakt worden als reactie op lichaamsvreemde stoffen zoals virussen, bacteriën of chemische stoffen. Bij een pinda-allergie maakt het lichaam overvloedig antistoffen aan tegen een normaal gezien onschuldige pinda.

NA TWEE WEKEN

Gedurende twee weken na de prik moesten de deelnemers kleine dosissen pinda's eten. Bijna 75% van de groep die het antistof kreeg, ofwel 11 van de 15 proefpersonen, was in staat om na twee weken een volledige pinda te eten zonder een allergische reactie te krijgen. De mensen uit de placebogroep daarentegen, konden er geen eten zonder erop te reageren.

NA ZES WEKEN

Op dag 45 herhaalden ze de test. Toen kon nog 57% van de groep die de injectie kreeg, de pinda opeten zonder problemen. Het antistof in de injectie remt een stof af die de allergische reacties veroorzaakt.

HOE MOETEN WE DIT NIEUWS INTERPRETEREN?

De pindanoot of aardnoot komt uit Zuid-Amerika en is plantkundig gezien een peulvrucht. Personen met een pinda-allergie kunnen zeer ernstige symptomen ontwikkelen die tot de dood kunnen leiden. 0,5 personen per 1.000 inwoners zijn er allergisch aan. Voor België komt dit op ongeveer 5.500 gevallen. Bij kinderen kan dit voor veel stress en angst zorgen bij de ouders. Een gemiddelde pinda weegt 500 tot 1.000 mg, onderzoek toont aan dat tot 1/1.000 hiervan reeds genoeg kan zijn om bij sommigen reacties uit te lokken.

Deze Amerikaanse studie is interessant omdat de mogelijke behandelingen voor een voedselallergie zeer beperkt zijn. De resultaten zijn hoopgevend om in de toekomst veilige behandelingen te ontwikkelen. Ze voerden deze studie echter uit op een klein aantal deelnemers die over het algemeen milde symptomen vertoonden in contact met pinda's. In de toekomst zal meer onderzoek nodig zijn alvorens we over een behandeling van pinda-allergie kunnen spreken.

Dit is niet de eerste studie waarin wetenschappers een behandeling voor pinda-allergie onderzoeken. Recent publiceerden andere onderzoekers resultaten van een studie waarbij ze personen met deze allergie behandelden met een medicijn op basis van pinda-eiwit.

CONCLUSIE Een Amerikaanse studie gaf 15 personen met een pinda-allergie een inspuiting met antistoffen. Bijna drie personen op vier konden twee weken later pinda's eten zonder een allergische reactie te ontwikkelen. Verder onderzoek moet deze resultaten nog bevestigen, want het gaat hier om één van de gevaarlijkste voedselallergieën.

Meer op Gezondheid en Wetenschap