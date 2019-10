Kan je een beroerte voorkomen? (video)

Wat als er een aandoening is die werkelijk iedereen kan overkomen, ongeacht genetische factoren of levensstijl? Dat geldt voor beroertes. Gelukkig is daar professor Annelies Bronckaers (UHasselt) om u een en ander uit te leggen en een handig truckje te leren om uw overlevingskansen te vergroten.

