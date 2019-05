Wereldwijd zijn ongeveer 3,7 miljard mensen besmet met het herpes-simplexvirus type 1. Wat kan je eraan doen?

IN HET NIEUWS

Oma's weten wel raad met een koortslip. IJsblokjes erop, likje honing, tandpasta, azijn, plakjes knoflook, ... Nieuw-Zeelandse onderzoekers onderzochten de remedie met honing en stellen dat die net zo goed werkt als een antivirale crème.

WAAR KOMT DIT NIEUWS VANDAAN?

Nieuw-Zeelandse onderzoekers gingen na of een behandeling van koortsblaasjes met honing even efficiënt is als een antivirale zalf smeren. In totaal deden 952 volwassenen mee aan het onderzoek. Ze werden in twee groepen verdeeld.

Zodra de eerste symptomen van koortsblaasjes de kop opstaken, kreeg de ene helft een zalf op basis van honing als behandeling, en de andere helft aciclovir (Zovirax®), een antivirale zalf. De deelnemers moesten de zalven vijfmaal per dag op het koortsblaasje smeren. Met de antivirale zalf werd de huid weer normaal na acht dagen, met de honing na negen dagen.

De auteurs besluiten dat beide zalven even efficiënt zijn in het behandelen van koortsblaasjes.

HOE MOETEN WE DIT NIEUWS INTERPRETEREN?

Een koortsblaasje op de lippen wordt veroorzaakt door het herpes-simplexvirus. We geraken besmet door direct huidcontact met iemand die al besmet is. Het virus blijft aanwezig in het lichaam, en veroorzaakt bij sommige mensen af en toe een koortsblaas. De antivirale zalf aciclovir (Zovirax®) wordt veel gebruikt om koortsblaasjes te behandelen. Wereldwijd zijn ongeveer 3,7 miljard mensen besmet met het herpes-simplexvirus type 1.

De Nieuw-Zeelandse onderzoekers gebruikten Kanuka-honing, dat is een honing van Kanuka-struiken die met Kanuka-bijen bestuifd wordt en enkel in Nieuw-Zeeland voorkomt. Een variant daarvan is Manuka-honing. Aan deze Nieuw-Zeelandse honingsoorten worden allerlei geneeskrachtige eigenschappen toegedicht. Het is dus helemaal niet zeker of alle honingsoorten een vergelijkbaar resultaat opleveren.

Koortsblaasjes verdwijnen doorgaans na 1 tot 2 weken zonder behandeling: in deze studie ontbrak echter een controlegroep van mensen die geen behandeling kregen. Het is dus best mogelijk dat beide gebruikte zalven in de studie geen effect hadden op de genezing.

De studie werd gefinancierd door Honeylab Ltd, een firma die zalven en supplementen op basis van honing maakt voor medisch gebruik, en er alle belang bij heeft om de honing in een gunstig daglicht te plaatsen.

Een laatste beperking is dat de deelnemers zelf rapporteerden hoe de koortsblaasjes evolueerden. Het genezingsproces werd niet onafhankelijk door een arts vastgesteld.

CONCLUSIE Een Nieuw-Zeelandse studie, gesponsord door een bedrijf dat honingproducten op de markt brengt, toont aan dat je net zo goed Kanuka-honing op een koortsblaasje kan smeren als antivirale zalf. De blaasjes verdwijnen in beide gevallen na ruim een week. De vraag is of deze smeersels effect hebben, want koortsblaasjes verdwijnen altijd vanzelf, zonder behandeling.

