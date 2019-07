Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben kinderen tussen de 4 en 8 jaar nu al een jaarhoeveelheid aan suiker op.

De WHO raadt aan om maximaal 10% van de dagelijkse energiebehoefte uit zogenaamde vrije suikers te halen, maar daar gaan we dus flink boven.

Hoe snel we aan de jaardosis suiker zitten, is afhankelijk van leeftijd tot leeftijd. Kinderen van 4 tot 8 bereiken hun maximum op 9 juli, 9- tot 13-jarigen op 26 juli en peuters van 1 tot 3 bereiken de jaarlijkse hoeveelheid suiker op 10 augustus.

Maar ook tieners en volwassenen ontkomen er niet aan. Adolescenten tussen 14 en 18 jaar zijn aan de beurt op 14 augustus, 19- tot 30 jarigen op 14 september, volwassenen tussen 31 en 50 passeren de revue op 3 november en 51- tot 70-jarigen klokken af op 23 september.

Bejaarden bereiken de suikergrens gemiddeld genomen niet.

De zogenaamde vrije suikers zitten soms goed verstopt. Snoepgoed, frisdrank en gebak spreken voor zich, maar er is meer. Ook 'natuurlijk gezoete' granola met bijvoorbeeld honig is een echte suikerbom, net zoals hippe vruchtensapjes. Je zit dus snel aan de aanbevolen 10% vrije suikers die de WHO voorschrijft.