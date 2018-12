Je lichaam afstaan aan de wetenschap: hoe doe je dat?

Als de geneeskunde en het wetenschappelijk onderzoek staan waar ze staan, is dat onder andere te danken aan mensen die besluiten na hun overlijden hun lichaam aan de wetenschap af te staan. 'Donoren doen dat vooral omdat ze na hun dood nog van nut willen zijn', weet Dominique Jacobus, coördinator van het Center for Training and Research in Anatomical Science (Cetras) aan de Universiteit Gent. 'Soms hebben ze zelf een ziektetraject achter de rug. Ze beseffen dat de wetenschap alleen maar kan evolueren dankzij lichaamsdonaties. Ook mensen die weinig of geen familie hebben, kiezen er soms voor hun lichaam af te staan.'

