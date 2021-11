Je urine onthult je biologische leeftijd en of je gezond oud zal worden, stellen onderzoekers van Universiteit Hasselt en KU Leuven.

Via een urinetest kan de biologische leeftijd van een persoon worden gemeten en worden bepaald of iemand vatbaarder is voor bepaalde ouderdomsgerelateerde ziekten. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Hasselt en KU Leuven samen met internationale onderzoekspartners. De resultaten werden gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet Healthy Longevity.

De onderzoekers van UHasselt en KU Leuven identificeerden voor het eerst een groep van eiwitfragmenten in urinestalen die inzicht geven in de biologische leeftijd van een persoon en de kans dat iemand gezond oud wordt. 'Niet iedereen is biologisch even oud als zijn of haar chronologische leeftijd. Dat komt onder meer door de impact van omgevingsfactoren of levensstijl', zegt prof. dr. Tim Nawrot (UHasselt). 'Voor het eerst tonen wij nu aan dat we met het eiwitprofiel in een urinestaal die biologische veroudering kunnen meten en de algemene gezondheidstoestand van personen kunnen bepalen.'

Het bloed in ons lichaam stroomt door alle vitale organen en vervoert daarbij eiwitten of eiwitfragmenten die de gezondheid van organen en bij uitbreiding het hele menselijk lichaam weerspiegelen. Uiteindelijk zijn die eiwitten ook terug te vinden in de urine.

'Door urinestalen te analyseren, konden we 54 eiwitfragmenten terugvinden die weerspiegelen of bepaalde organen slecht functioneren, zelfs in een stadium waarin een persoon nog schijnbaar gezond is. Noem het gerust een urinaire verouderingsklok', vertelt dr. Dries Martens (UHasselt).

De onderzoekers konden de 54 eiwitfragmenten in de urinestalen linken aan risicofactoren die samenhangen met ongezond ouder worden, zoals hoge bloeddruk, zwaarlijvigheid, aanleg tot diabetes, een overmatig vetgehalte in het bloed, en met ouderdomsgerelateerde ziektes zoals hart- en vaatziekten en botontkalking.

