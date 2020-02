Waarom wordt Italië zo hard getroffen? Het ziet er steeds meer naar uit dat een ziekenhuis in de fout ging.

Italië wordt opvallend hard geraakt door covid-19, veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. Vooral Lombardije is getroffen, maar er zijn ook gevallen in de regio's Veneto, Emilia-Romagna, Piëmont, Lazio, Zuid-Tirol, Toscane en Sicilië.

Bijzonder scherpe maatregelen zijn uitgevaardigd om een verspreiding in deze economische sterke regio's tegen te houden. De zwaarst getroffen steden worden afgesloten: niemand mag er in of uit. Het betreft de provincie Lodi (Lombardije), waar ongeveer 50.000 mensen leven, en de stad Vo in Veneto, met ongeveer 3.000 inwoners.

'Het doel is de gezondheid van de Italiaanse bevolking te beschermen', zei premier Giuseppe Conte zondag na crisisberaad. Eerst zullen veiligheidstroepen de regio's afsluiten. 'Indien nodig zullen dat ook de strijdkrachten zijn.' Wie de versperringen tracht te omzeilen, riskeert strafrechtelijk vervolgd te worden.

Daarnaast werden het carnaval en alle sportevenementen van Venetië afgelast. Musea en scholen moeten in de hele regio Veneto dicht blijven tot 1 maart, zo maakte de president van de regio, Luca Zaia, zondag bekend.

De Belgische FOD Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Italië ondertussen aangepast en roept Belgen die naar Italië willen reizen op om de instructies van de lokale autoriteiten goed te volgen.

Op zoek naar patiënt nul

Een zorgwekkend element in deze specifieke uitbraak in Noord-Italië is dat de eerste drager van het virus, de zogenaamde 'patiënt nul', nog steeds niet gevonden is. Dat is van cruciaal belang om de uitbraak verder in te dijken en het verloop ervan te voorspellen. Een bijkomend probleem is dat patiënt nul niet noodzakelijk symptomen van de ziekte vertoont.

Aanvankelijk dacht men dat een 38-jarige man uit Codogno, in de provindi Lodi in Lombardije, patiënt nul was. De man, een werknemer van Unilever, werd ziek nadat hij gedineerd had met een collega die recent in China was geweest, maar die laatste bleek na tests nooit met het virus besmet te zijn geweest.

Virologen moeten nu in een andere richting gaan zoeken. De 38-jarige man nam recent deel aan enkele loopevenementen. Een persoon die met hem meeliep is ook ziek geworden. Drie andere gevallen in Lombardije zijn terug te leiden tot een bar in Codogno, die uitgebaat wordt door de vader van de man die meeliep met de 38-jarige man.

Ook is de patiënt nul voor de uitbraak in de stad Vo in de regio Veneto tot nog toe niet gevonden.

Ging ziekenhuis in de fout?

De allereerste gevallen van covid-19 in Italië in januari waren wel perfect te verklaren. Een besmet Chinees koppel uit Wuhan arriveerde op 23 januari in het land. Ze werden behandeld in een ziekenhuis in Rome en de groep die hen vergezelde werd in quarantaine gezet. Een derde geval in Rome was een man die het virus in China had opgelopen.

Hoe komt het dan dat er nu zoveel onduidelijkheid is? Volgens Giovanni Rezza, het hoofd van de afdeling infectieziektes van het Nationaal Gezondheidsinstituut in Italië circuleerde het coronavirus al 'een week of twee' in het land voordat het bij de 38-jarige man in Codogno werd vastgesteld. 'Voor de eerste diagnose zal het virus al een week of twee gecirculeerd hebben. Daar bestaat geen twijfel over'.

Rezza zegt ook dat in Italië naar verhouding meer mensen aan het virus zullen sterven, wegens de oudere bevolking in het land. 'Oudere mensen zijn kwetsbaarder', zo luidt de uitleg.

Het op het eerste gezicht wat knullige beheer van de huidige crisis is volgens premier Conte ook te wijten aan het 'niet helemaal gepaste' beheer van een ziekenhuis. 'Het is duidelijk dat er een haard is en dat het van daar is dat het virus zich verspreid heeft', aldus Conte op tv-zender Rai Uno. 'We weten nu dat er in een ziekenhuis de aanbevolen voorzorgsmaatregelen in dergelijke gevallen niet helemaal zijn toegepast, en dat heeft zeker bijgedragen aan de verspreiding.'

Italië wordt opvallend hard geraakt door covid-19, veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. Vooral Lombardije is getroffen, maar er zijn ook gevallen in de regio's Veneto, Emilia-Romagna, Piëmont, Lazio, Zuid-Tirol, Toscane en Sicilië. Bijzonder scherpe maatregelen zijn uitgevaardigd om een verspreiding in deze economische sterke regio's tegen te houden. De zwaarst getroffen steden worden afgesloten: niemand mag er in of uit. Het betreft de provincie Lodi (Lombardije), waar ongeveer 50.000 mensen leven, en de stad Vo in Veneto, met ongeveer 3.000 inwoners. 'Het doel is de gezondheid van de Italiaanse bevolking te beschermen', zei premier Giuseppe Conte zondag na crisisberaad. Eerst zullen veiligheidstroepen de regio's afsluiten. 'Indien nodig zullen dat ook de strijdkrachten zijn.' Wie de versperringen tracht te omzeilen, riskeert strafrechtelijk vervolgd te worden.Daarnaast werden het carnaval en alle sportevenementen van Venetië afgelast. Musea en scholen moeten in de hele regio Veneto dicht blijven tot 1 maart, zo maakte de president van de regio, Luca Zaia, zondag bekend. De Belgische FOD Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Italië ondertussen aangepast en roept Belgen die naar Italië willen reizen op om de instructies van de lokale autoriteiten goed te volgen. Een zorgwekkend element in deze specifieke uitbraak in Noord-Italië is dat de eerste drager van het virus, de zogenaamde 'patiënt nul', nog steeds niet gevonden is. Dat is van cruciaal belang om de uitbraak verder in te dijken en het verloop ervan te voorspellen. Een bijkomend probleem is dat patiënt nul niet noodzakelijk symptomen van de ziekte vertoont. Aanvankelijk dacht men dat een 38-jarige man uit Codogno, in de provindi Lodi in Lombardije, patiënt nul was. De man, een werknemer van Unilever, werd ziek nadat hij gedineerd had met een collega die recent in China was geweest, maar die laatste bleek na tests nooit met het virus besmet te zijn geweest. Virologen moeten nu in een andere richting gaan zoeken. De 38-jarige man nam recent deel aan enkele loopevenementen. Een persoon die met hem meeliep is ook ziek geworden. Drie andere gevallen in Lombardije zijn terug te leiden tot een bar in Codogno, die uitgebaat wordt door de vader van de man die meeliep met de 38-jarige man. Ook is de patiënt nul voor de uitbraak in de stad Vo in de regio Veneto tot nog toe niet gevonden. De allereerste gevallen van covid-19 in Italië in januari waren wel perfect te verklaren. Een besmet Chinees koppel uit Wuhan arriveerde op 23 januari in het land. Ze werden behandeld in een ziekenhuis in Rome en de groep die hen vergezelde werd in quarantaine gezet. Een derde geval in Rome was een man die het virus in China had opgelopen. Hoe komt het dan dat er nu zoveel onduidelijkheid is? Volgens Giovanni Rezza, het hoofd van de afdeling infectieziektes van het Nationaal Gezondheidsinstituut in Italië circuleerde het coronavirus al 'een week of twee' in het land voordat het bij de 38-jarige man in Codogno werd vastgesteld. 'Voor de eerste diagnose zal het virus al een week of twee gecirculeerd hebben. Daar bestaat geen twijfel over'. Rezza zegt ook dat in Italië naar verhouding meer mensen aan het virus zullen sterven, wegens de oudere bevolking in het land. 'Oudere mensen zijn kwetsbaarder', zo luidt de uitleg.Het op het eerste gezicht wat knullige beheer van de huidige crisis is volgens premier Conte ook te wijten aan het 'niet helemaal gepaste' beheer van een ziekenhuis. 'Het is duidelijk dat er een haard is en dat het van daar is dat het virus zich verspreid heeft', aldus Conte op tv-zender Rai Uno. 'We weten nu dat er in een ziekenhuis de aanbevolen voorzorgsmaatregelen in dergelijke gevallen niet helemaal zijn toegepast, en dat heeft zeker bijgedragen aan de verspreiding.'