Israël staat volgens de krant Jerusalem Post op het punt het eerste land te worden waar een oraal coronavaccin wordt getest.

Het bedrijf Oravax Medical wacht nog op toestemming van het ministerie van Volksgezondheid. Die wordt binnen enkele weken verwacht.

Topman Nadav Kidron van moederbedrijf Oramed Pharmaceuticals zegt dat het coronavaccin eerst getest moet worden op 24 vrijwilligers die nog geen ander vaccin hebben gehad. De helft van die groep neemt één pil, de andere helft twee.

Daarna wordt onder meer gekeken hoeveel antistoffen worden aangemaakt. Kidron ziet allerlei voordelen als het lukt om een vaccin te ontwikkelen dat mensen kunnen inslikken. Dat hoeft dan niet te worden toegediend door professionals en zou op grote schaal gedistribueerd kunnen worden. 'Mensen kunnen het vaccin mogelijk zelfs thuis gaan nemen.'

Het bedrijf heeft al enkele duizenden pillen laten produceren die gebruikt kunnen worden bij het onderzoek. Het doel is volgens Kidron om aan te tonen dat het concept haalbaar is. 'Ik bid en hoop dat het lukt. Stel je voor dat mensen gevaccineerd zijn nadat we ze een oraal vaccin hebben gegeven', zegt de topman. 'Dat zou een revolutie zijn voor de hele wereld.'

Het bedrijf Oravax Medical wacht nog op toestemming van het ministerie van Volksgezondheid. Die wordt binnen enkele weken verwacht.Topman Nadav Kidron van moederbedrijf Oramed Pharmaceuticals zegt dat het coronavaccin eerst getest moet worden op 24 vrijwilligers die nog geen ander vaccin hebben gehad. De helft van die groep neemt één pil, de andere helft twee. Daarna wordt onder meer gekeken hoeveel antistoffen worden aangemaakt. Kidron ziet allerlei voordelen als het lukt om een vaccin te ontwikkelen dat mensen kunnen inslikken. Dat hoeft dan niet te worden toegediend door professionals en zou op grote schaal gedistribueerd kunnen worden. 'Mensen kunnen het vaccin mogelijk zelfs thuis gaan nemen.' Het bedrijf heeft al enkele duizenden pillen laten produceren die gebruikt kunnen worden bij het onderzoek. Het doel is volgens Kidron om aan te tonen dat het concept haalbaar is. 'Ik bid en hoop dat het lukt. Stel je voor dat mensen gevaccineerd zijn nadat we ze een oraal vaccin hebben gegeven', zegt de topman. 'Dat zou een revolutie zijn voor de hele wereld.'