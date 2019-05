Rust in zijn hoofd heeft hij nooit. Altijd aan het denken, altijd aan het malen. Ooit zat drie-sterrenchef Gert De Mangeleer zo diep dat hij bijna niet meer uit de put raakte. Toch lukte het. 'Ik heb een enorme wilskracht. Waar een ander stopt, doe ik door.'

Dertien jaar geleden besloot Gert De Mangeleer om te beginnen met hardlopen. Hij was net uit zijn zetel opgestaan om naar zijn huilende baby Myrthe te gaan kijken, die twee verdiepingen hoger in haar bed lag. Boven aangekomen moest hij eerst even op de trap gaan zitten, helemaal buiten adem. Hij woog toen 95 kilo. 'Ik dacht: ik sta aan het begin van mijn carrière, dit kan ik niet laten escaleren. We hadden net onze eerste ster binnengehaald met Hertog Jan, we wilden er nog twee meer, en ik wist welke impact dat zou hebben. Dus het weekend erop ging ik lopen. Vlak nadat ik met mijn vrouw ontbeten had: pistolets, een eitje, twee croissants, fruitsap. Acht kilometer was het plan. Eén kilometer verder werd ik kotsmisselijk en kwam mijn ontbijt eruit. Het weekend erop heb ik opnieuw geprobeerd. Zonder eerst te ontbijten. (lacht) Zo heb ik het stilaan opgebouwd. Nu loop ik zelfs af en toe een marathon.'

...