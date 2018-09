Huisartsen weten te weinig over immuunstoornissen

In het Brusselse Muntpunt trekken immunologen, kinderen en ouders woensdag op de derde Primaire Immuundeficiëntie Patiëntendag aan de alarmbel voor een betere kennis van aangeboren immuunstoornissen. 'Dit wordt niet onderwezen aan de universiteiten en dus studeren artsen af zonder te weten dat deze ziektes bestaan', vertelt Jutte van der Werff ten Bosch, immunoloog in het UZ Brussel.

In België lijdt naar schatting 1 op de 2.000 mensen aan primaire immuundeficiëntie, de verzamelnaam voor aangeboren stoornissen van het afweersysteem. Toch zijn er slechts een twintigtal experten en drie officiële immunologen in ons land, die bovendien hun opleiding hiertoe in het buitenland volgden. 'Als je kind constant ziek is, weet de huisarts niet waar hij of zij terecht moet. Het is een hele zoektocht vooraleer mensen bij ons komen en zo gaat veel tijd verloren', zegt van der Werff ten Bosch.

Belang van een snelle diagnose

Eenmaal er toch een diagnose is van een immuundeficiëntie wringt het schoentje opnieuw, want de zorg en opvolging voor de patiënten is slecht en heel wat behandelingen worden niet terugbetaald. Bovendien zijn de wachtlijsten voor genetische onderzoeken erg lang. Het kan vier jaar wachten kan zijn op een resultaat.

Snelheid is van essentieel belang in de diagnose, want het vaak ziek worden van de patiënten kan op jonge leeftijd al tot onomkeerbare schade en een lagere levensverwachting lijden. 'Bepaalde patiënten hebben zelfs een verhoogde kans op het ontwikkelen van kanker, vooral lymfoom. Vandaar het belang om een onderliggende immuunstoornis zo snel mogelijk te diagnosticeren', aldus van der Werff ten Bosch.