Huisartsen kunnen kiezen voor andere verloning

Nu worden artsen betaald per patiënt. In het nieuwe systeem wordt het profiel van een patiënt belangrijker.

Huisartsenpraktijken zullen binnenkort kunnen kiezen voor een nieuw financieringsmodel. In dat model zullen huisartsen in verhouding minder inkomen betaald worden voor raadplegingen, en meer inkomen halen uit vaste financiering per patiënt en premies voor de aanwerving van verpleegkundigen.

‘Dit is een belangrijke verschuiving in de eerste lijn van onze gezondheidszorg’, zo legt federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) uit. Volgens hem zal het nieuwe organisatie- en financieringsmodel ervoor zorgen ‘dat huisartsen opnieuw kunnen doen waar ze voor opgeleid zijn: tijd en zorg besteden aan hun patiënten’.

Vandenbroucke had deze zogenaamde New Deal voor de huisartspraktijk een jaar geleden op de sporen gezet. Na een uitgebreide consultatie kreeg de hervorming maandagavond groen licht van de Medicomut, de nationale commissie waarin artsen en ziekenfondsen samen rond de tafel zitten.

Volgens Vandenbroucke bood het huidige financieringsmodel, dat nog grotendeels is gebaseerd op vergoedingen per prestatie, de huisartsen te weinig tijd voor preventie en een proactieve opvolging van hun patiënten. In het nieuwe model wordt het ereloon per patiëntencontact behouden, maar wordt de forfaitaire financiering per patiënt in verhouding belangrijker. Bij die financiering krijgt de arts een vast bedrag per patiënt. Daarbij ligt de nadruk op de opvolging van vaste patiënten die meer zorg nodig hebben. Acute problemen van andere patiënten kunnen dan bijvoorbeeld telefonisch behandeld worden. ‘Het inkomen blijft ongewijzigd, maar de structuur van het inkomen wordt anders’, zegt de minister.

Premies

Die twee inkomstenbronnen worden aangevuld met een premiesysteem waarvoor Vandenbroucke 23 miljoen euro vrijmaakt. Zo zal een praktijk met minstens duizend patiënten aanspraak kunnen maken op een premie voor een praktijkverpleegkundige. Die bedraagt 18.747 euro voor 12 uur verpleegkundige hulp per week. Dit bedrag en het aantal verpleegkundige uren worden stapsgewijs verhoogd met het aantal patiënten.

Daarnaast is ook een premie voor het management van de praktijk voorzien.

Los van deze hervorming stelt Vandenbroucke nog een budget van 16,5 miljoen euro beschikbaar voor de ondersteuning van alle huisartsen. Over de concrete invulling daarvan beslist de Medicomut volgende week.

De huisartsen kunnen vrijwillig instappen in het nieuwe systeem. Het RIZIV lanceert in november dit jaar een oproep voor kandidaturen.