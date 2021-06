Koopt u het best een ventilatiesysteem of een luchtreiniger om uw huis of zaak coronaproof te maken? 'Luchtreinigers zijn een quick fix, maar helpen niet om de luchtkwaliteit te verbeteren.'

Corona hangt in de lucht: het heeft lang geduurd voor iedereen daarvan doordrongen was, maar ondertussen weten we dat aerosolen de schuld dragen van een aanzienlijk deel van de coronabesmettingen. In mei riep ventilatie-expert Bert Blocken (KU Leuven en TU Eindhoven) in Knack op om daarom ook dringend de lucht in binnenruimtes beter te reinigen. Sindsdien, of toch in ieder geval rond die periode, kwam de regering-De Croo met beleid daarover: horecazaken en fitnesscentra moeten een CO2-meter in het zicht hangen, en er mogen niet meer dan 900 CO2-deeltjes per miljoen (ppm) aanwezig zijn. Loopt die concentratie op tot een waarde tussen 900 en 1200 ppm, dan moet er een plan komen om dat te verbeteren. Hogere concentraties dan 1200 kunnen een reden zijn om een zaak tijdelijk te sluiten. Blocken is erg enthousiast over de aandacht die de zaak heeft gekregen. 'Er is op korte tijd veel gebeurd', zegt hij als we hem naar een reactie vragen. 'Mensen zijn zich bewust van het probleem, en coronacommissaris Pedro Facon heeft zijn nek uitgestoken opdat er ook werk werd gemaakt van echt beleid. Het vergt durf om harde grenzen te stellen. Ik hoor zelfs dat Amerikaanse experts president Joe Biden zo ver proberen te krijgen om de Belgische normen over te nemen.' Er is alleen één probleem voor Blocken: de normen voor CO2-deeltjes zorgen ervoor dat mensen ruimtes moeten ventileren met buitenlucht, en geen luchtreinigers voor binnen kunnen gebruiken. Die halen namelijk wel aerosolen uit de lucht, maar geen CO2. Blocken heeft luchtreinigers altijd aangeprezen als efficiënter, makkelijker om te installeren en vooral goedkoper. 'Ventilatiesystemen zijn, zeker voor oudere gebouwen en kleine cafés of restaurants, duur en omslachtig', zegt hij daarover. 'Het is onhaalbaar om op korte termijn het probleem met zulke systemen op te lossen. Mensen kunnen hun zaak met een luchtreiniger perfect coronaproof maken, en toch niet in orde zijn met de regels. Als er iemand langskomt om de CO2-concentratie te controleren, kunnen die zaken dus zelfs gesloten worden.' De taskforce ventilatie, die in opdracht van Facon de nieuwe regels schreef, verdedigt de nadruk op ventilatie met buitenlucht. Professor Jelle Laverge van de onderzoeksgroep Bouwfysica aan de UGent, die in de taskforce zit, geeft toe dat een luchtreiniger perfect kan dienen om aerosolen uit de lucht te halen. Maar verder laten zulke reinigers gassen, zoals dus CO2 of chemische stoffen, meestal onaangeroerd. 'Luchtreinigers zijn inderdaad een quick fix, en we nemen ze zeker ook mee in onze adviezen', zegt Laverge daarover. 'Alleen, ventilatie is als breder probleem heel lang stiefmoederlijk behandeld. Gebouwen worden onvoldoende geventileerd. De kwaliteitsnormen die er waren werden ook zelden gecontroleerd. De coronacrisis biedt een kans om daar iets aan te doen. Nu wordt er wél op ingezet, en mensen kunnen zelf in een fitnesscentrum of horecazaak zien of de luchtkwaliteit in orde is.' Worden de uitbaters niet op kosten gejaagd met dure installaties? Laverge: 'Een luchtreiniger kost ook wel wat, al is hij goedkoper, en hij gaat meestal veel minder lang mee dan een ventilatiesysteem. Op de lange termijn is het prijsverschil echt niet zo groot.'