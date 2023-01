Hooikoortsseizoen al begonnen door milde winter

Door het zachte weer van eind december en begin januari is het hooikoortsseizoen al uit de startblokken geschoten. De eerste elzen en hazelaars zijn immers al in bloei gekomen. Dat meldt het online weerplatform Meteovista donderdag.

Door het zachte weer van eind december en begin januari is het hooikoortsseizoen al uit de startblokken geschoten. De eerste elzen en hazelaars zijn immers al in bloei gekomen. Dat meldt het online weerplatform Meteovista donderdag. Door de regen zullen mensen die gevoelig zijn voor pollen van elzen en hazelaars nog niet veel last ondervonden hebben, maar tijdens droge periodes kunnen wel klachten ontstaan.

Het blijft zacht, waardoor steeds meer elzen en hazelaars tot bloei zullen komen. De maxima schommelen donderdag tussen 7 graden op de Ardense hoogten en 11 graden in het westen, voorspelt het KMI. De komende week wordt het ’s namiddags ongeveer 8 graden en ’s nachts ongeveer 5 graden, aldus Meteovista.

Dat is warm voor de tijd van het jaar, benadrukt het weerplatform. In een normale maand januari schommelt de temperatuur overdag rond 6 graden en ’s nachts rond het vriespunt. Door het zachte weer zullen planten die reageren op hoge temperaturen zich sneller ontwikkelen, waarschuwt Meteovista. Brengt het einde van januari of februari nog koud winterweer, dan zou de overlast door pollen wel nog tijdelijk kunnen afnemen.

Door wolken, wind en perioden van regen voelt de winter momenteel als herfst. De regenzones die over ons land trekken, pakken uit in het voordeel van de mensen die allergisch zijn voor het pollen van elzen en hazelaars, omdat de regen de lucht schoonspoelt. Blijft het echter een (deel van de) dag droog en blaast de wind de katjes van de elzen en de hazelaar de lucht in, dan kunnen zij wel last ondervinden.

Voor berkenpollen zijn nog meer mensen allergisch. Die bomen bloeien vooral in april, maar de bloeiperiode kan eerder starten als februari en maart zacht zijn. Daarna volgt het graspollenseizoen, dat ook bij veel mensen klachten oplevert.