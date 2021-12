Hoe kan je zijn wie je echt bent?

Kunnen zijn wie je bent, jouw échte 'ik' laten zien,... Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want ben je eigenlijk echt? We lopen al snel vast in onze gedachten of we vergelijken met anderen die het (schijnbaar!) beter doen. Hoe kun je onbevreesd jezelf zijn? Gedragstherapeut Erik Franck (UAntwerpen) legt uit hoe het zit en geeft je concrete handvaten om zelfverzekerd jezelf te zijn.