Helpt sushi tegen Alzheimer?

Wist je dat de kans 1 op 5 is dat je in je leven aan een vorm van dementie zal lijden? Gelukkig is de wetenschap druk in de weer om die kans te verkleinen. Melissa Schepers onderzoekt als neurowetenschapper aan de UHasselt de wonderlijke effecten van zeewier, want dat zou Alzheimer zelfs kunnen voorkomen. Sushi als medicijn? Klinkt niet verkeerd.