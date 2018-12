Helpt op de weegschaal staan tegen gewichtstoename tijdens de feestdagen?

IN HET NIEUWS

Regelmatig op de weegschaal staan en eenvoudige voedingstips om overmatig eten en drinken af te remmen, kunnen gewichtstoename tijdens de feestdagen voorkomen.

WAAR KOMT DIT NIEUWS VANDAAN?

Britse onderzoekers gingen na of een gewichtstoename tijdens de feestdagen te beperken viel met gedragsmaatregelen. Een groep van 136 volwassenen kreeg de aanbeveling om elke dag op de weegschaal te staan. Ze kregen eveneens informatie over de hoeveelheid fysieke activiteit nodig om traditionele feestgerechten te verwerken. Een voorbeeld is dat een stuk taart gemiddeld op 480 kcal komt, wat ongeveer een uur fietsen betekent. Een tweede groep van 136 personen kreeg enkel een brochure, zonder voedingstips.

De deelnemers werden gewogen in november en in februari, dit om de invloed van de feestdagen na te gaan op het lichaamsgewicht. Na de feestdagen woog de eerste groep gemiddeld 0,13 kg lichter, en kwam de tweede gemiddeld 0,37 kg bij, een verschil van 0,5 kg. De gewichtstoename na de feestdagen kan bijdragen tot de epidemie aan overgewicht en obesitas. Deze studie laat zien dat je kan genieten van de feestdagen zonder te verdikken. Volgens de onderzoekers consumeren sommigen tot 6.000 kcal op kerstdag.

HOE MOETEN WE DIT NIEUWS INTERPRETEREN?

Deze studie is een interventiestudie en laat zien dat bewuster consumeren gunstige gevolgen heeft op het lichaamsgewicht. De stelling dat sommige mensen tot 6.000 kcal (meer dan het driedubbele van wat je dagelijks nodig hebt) zouden consumeren op kerstdag, verwijst naar een publicatie van de British Dietary Association: deze Britse vereniging van diëtisten vermeldt dit cijfer zonder verdere referentie. Het is dus niet te achterhalen hoe men aan dit cijfer komt en of het wel klopt. Dat deze 6.000 kcal vervolgens in een andere publicatie gebruikt worden, zonder na te gaan of het klopt, gebeurt wel vaker in de wetenschappelijke literatuur.

Deze nieuwe Britse studie omschreef zichzelf bovendien als 'dubbelblind', wat betekent dat deelnemers niet weten bij welke groep ze werden ingedeeld. Dat is natuurlijk weinig geloofwaardig als je iedere dag op de weegschaal moet gaan staan. Tot slot waren de deelnemers van de studie vooral volwassen vrouwen (78%), waardoor we voorzichtig moeten zijn om de resultaten te veralgemenen.

Om te eindigen met een positieve noot: zelfs met alle mankementen toont deze studie dat je van feestdagen kan genieten zonder aan te komen.