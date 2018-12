Helft van Vlamingen vindt ziekenfonds inefficiënt

Vlamingen zijn overtuigd van het nut van een ziekenfonds, maar 51 procent vindt de ziekenfondsen allesbehalve efficiënt, zo blijkt uit een studie die het bureau Profacts in opdracht van Partena Ziekenfonds uitvoerde bij een 'gewogen staal' van ruim 1.400 mensen. Een belangrijke oorzaak is volgens dit onafhankelijke ziekenfonds het gebrek aan digitale toepassingen.

Ziekenfondsen staan voor veel mensen gelijk aan een administratieve rompslomp: klevers op doktersbriefjes plakken, formulieren invullen en in de wachtrij plaatsnemen op het kantoor van het ziekenfonds.

Ze hebben een 'oubollig' imago, zegt Sarah Masschelein, woordvoerster van Partena. Jonge gezinnen en mensen tussen 18 en 44 jaar oud vinden dat ziekenfondsen in de toekomst meer moeten inzetten op digitale toepassingen, aldus het ziekenfonds woensdag in een mededeling.

Investeringen in een aantal digitale toepassingen zijn volgens Partena dan ook essentieel, zodat mensen voortaan zelf zaken kunnen regelen. Zo beschikt Partena over een chatbot die veelgestelde vragen automatisch beantwoordt en kan de patiënt via WhatsApp een korte vraag stellen zoals 'wordt mijn kroon terugbetaald met mijn tandzorgverzekering?'

Op mijnPartena krijgt de patiënt online zicht op zijn terugbetalingen en ziekenfondsdossier, is alle informatie te vinden over vervangingsinkomens, kunnen terugbetalingen worden aangevraagd of zaken geregeld worden als vaderschapsverlof. Vandaag maakt 41 procent van de klanten gebruik van deze dienst. 'Een ziekenfonds is vandaag veel meer dan een uitbetalingsinstelling', zegt Masschelein in de mededeling. 'Het zorglandschap in België wordt steeds complexer, waardoor we meer de rol van adviseur moeten opnemen.'