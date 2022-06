Hartziekte vermijden? Minder tv kijken is een goed begin

Als we minder tijd voor de buis doorbrengen, kan het aantal gevallen van de meest dodelijke hartziekte met 10 procent dalen. Dat stellen wetenschappers aan de Universiteit van Cambridge in een nieuwe studie.

De onderzoekers betogen dat gedurende lange tijd onderuitzakken na het avondeten en snacken voor de televisie schadelijk is voor de gezondheid, los van genetische aanleg. Volgens hun bevindingen zouden meer dan één op de tien gevallen van coronaire hartziekten kunnen voorkomen worden, indien iedereen zijn dagelijkse dosis televisie zou beperken tot minder dan een uur.

Bewegen en snacks achterwege laten

Indien dat niet mogelijk is (of niet gewenst), zou opstaan en bewegen tussen de verschillende programma’s door – om inactieve perioden te doorbreken – al aanzienlijke gezondheidsvoordelen opleveren. Ook de ongezonde snacks, zoals chips en chocolade, achterwege laten zou helpen om de schade te beperken.

Coronaire hartziekte verwijst naar hartproblemen die worden veroorzaakt door een vernauwing van de kransslagaders. Het is wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak, behalve in ontwikkelingslanden. Aangezien de vernauwing resulteert in een verminderde bloedstroom en zuurstoftoevoer naar de hartspier, hebben patiënten twee keer zoveel kans op een beroerte.

De onderzoekers van Cambridge hebben – in samenwerking met de Universiteit van Hongkong – data van 373.026 Britten geanalyseerd gedurende dertien jaar. Daarbij hebben ze ook gekeken naar genetische aanleg voor hartziekten.

Ze kwamen tot de conclusie dat – in vergelijking met zij die minder dan een uur per dag kijken – degenen die vier of meer uur per dag tv kijken maar liefst 16 procent meer kans hebben op coronaire hartziekten. Bij wie twee tot drie uur per dag kijkt, is het risico 6 procent hoger. Deze trends gaan volgens het onderzoek op voor iedereen, ongeacht factoren als leeftijd, genetische aanleg, BMI of rookgedrag.

Computerscherm minder gevaarlijk

Opvallend is dat uit het onderzoek blijk dat het doorbrengen van vrije tijd achter een computerscherm het risico op de hartziekte niet lijkt te beïnvloeden.

Lange tijd stilzitten na de meest calorierijke maaltijd leidt tot hogere niveaus van glucose en lipiden, zoals cholesterol, in het bloed.

De vorsers geven daar verschillende verklaringen voor. Tv-kijken gebeurt meestal ’s avonds na het avondeten. Lange tijd stilzitten na de meest calorierijke maaltijd leidt tot hogere niveaus van glucose en lipiden, zoals cholesterol, in het bloed. Ook wordt er voor de buis meer gesnoept dan wanneer men op het web surft. Ten slotte duurt het tv-kijken meestal langer, terwijl we meer geneigd zijn onze activiteit te onderbreken wanneer we op de computer zitten.

‘De tijd dat je tv zit te kijken beperken is een doeltreffende en relatief lichte aanpassing in de levensstijl, die individuen met een hoge genetische aanleg voor coronaire hartziekte in het bijzonder zou kunnen helpen om het risico te beheersen’, zegt Youngwon Kim van de Universiteit van Hongkong, een van de auteurs van de studie.

De auteurs benadrukken dat het belang daarvan niet te onderschatten is, aangezien coronaire hartziekte is een van de meest voorkomende oorzaken van vroegtijdig overlijden is.