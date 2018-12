Groep Belgische ondernemers investeert honderd miljoen in zoektocht naar kankermedicijn

Het Belgische investeringsfonds Droia breidt zijn wapenarsenaal in de strijd tegen kanker uit en haalt 150 miljoen euro op, waarvan 100 miljoen euro dus bij Belgische ondernemersfamilies. Daarnaast deden ook institutionele investeerders hun duit in het zakje.

Droia legt zich 100 procent toe op investeringen in bedrijven actief in oncologie. 'We merkten dat er enorm veel enthousiasme was bij investeerders', zegt Droia-manager Janwillem Naesens.

'Het domein van oncologie zit dan ook in een fase waarin zaken worden opgelost. Met de nieuwste behandelingen voor leukemie bijvoorbeeld zien we dat tot 90 procent van de patiënten in remissie gaan. Akkoord, veel kankers zijn nog niet of moeilijk behandelbaar maar we blijven stappen vooruit zetten. Kanker per kanker.'

Dat is niet alleen hoopvol voor miljoenen patiënten, schrijft De Tijd, maar biedt enorme kansen voor bedrijven en investeerders.