Gourmetten en fonduen: zo kook je (brand)veilig aan tafel

Verschijnt bij u straks het gourmet- of fonduetoestel op tafel? Neem dan deze tips in acht.

Versieringen, kaarsen, fondue, gourmet, een kerstboom, vuurkorven,… Allemaal heel gezellig, maar niet zonder brandgevaar.

December is de maand met de meeste interventies door de brandweer, en ook de meest fatale slachtoffers telt bij woningbranden. Elk eindejaar moeten er tientallen interventies gebeuren per brandweerzone.

‘Er gebeuren veel ongelukken met omvallende kaarsen, kerstbomen die vuur vatten, wonden na gourmetten, ontploffend feestvuurwerk in onveilige omstandigheden’, zegt Arne Dewaet van het Netwerk Brandweer. ‘Dat zorgt dan voor personen met brandwonden, of nog erger, een brand zelf, allemaal incidenten die extra druk leggen op de al fel bevraagde spoeddiensten in de eindejaarsperiode. Elk incident is er één teveel, kerst en nieuw moet iedereen veilig kunnen vieren, daarom vragen we aan elke burger om extra voorzichtig te zijn.’

Houd daarom tijdens deze drukke eindejaarsperiode ook rekening met onderstaande veiligheidsvoorschriften om het diner veilig te laten verlopen:

Zet het fondue- en/of het gourmetstel op een oppervlak dat niet brandbaar is en bij voorkeur opstaande randen heeft.

Houd bij fonduen een passend deksel bij de hand.

Wees voorzichtig met gel- of spiritusbranders: laat deze eerst afkoelen voordat ze bijgevuld worden en vul deze niet in nabijheid van gasten.

Let op het gevaar van losse kledingstukken bij open vuur.

Zet een elektrisch fonduestel zo dicht mogelijk bij het stopcontact zodat niemand over het snoer kan struikelen.

Reik nooit over een fondue- of gourmetstel om iets te pakken of aan te nemen.

Hou kinderen en huisdieren uit de buurt van fondue- en gourmetstellen.

Veilig feesten

Netwerk Brandweer, Wonen Vlaanderen en Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele geven nog meer tips om veilig te feesten.

Versiering: goede versiering is moeilijk ontvlambaar. Het Europese CE-keurmerk geeft aan dat de versiering kwalitatief en veilig is. Hang versieringen op met ijzerdraad, dan valt het bij brand niet snel naar beneden.

Kerstboom: kies bij een natuurlijke kerstboom voor een boom met wortel en geef deze dagelijks water. Een natuurlijke boom die vocht kan vasthouden is minder brandbaar. Plaats een kerstboom niet op korte afstand van een nooduitgang, en schakel de kerstboomverlichting altijd uit wanneer je weggaat of gaat slapen. Gebruik bij voorkeur LED-verlichting. Deze geeft minder warmte af dan gloeilampen en verbruikt bovendien minder elektriciteit.

Vuurkorf: houd altijd een brandblusser, emmer water of zand bij de hand. Dek een nog brandende vuurkorf na gebruik altijd af met zand. Gebruik bij het aanmaken aanmaakblokjes of speciale aanmaakvloeistof. Gebruik NOOIT benzine, petroleum of spiritus.

Kaarsen: plaats ze niet in de buurt van een warmtebron zodat ze niet week worden en gebruik geen houders van brandbaar materiaal, zoals hout of plastic. Laat kaarsen niet onbeheerd achter. Beter nog: gebruik LED-kaarsen.