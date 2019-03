Geneesmiddelenagentschap lanceert campagne over medische hulpmiddelen

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) wil dat artsen, huisartsen en specialisten, chirurgen, apothekers, verpleegkundigen en andere gezondheidszorgbeoefenaars in de toekomst meer melding maken van incidenten met medische hulpmiddelen. Het lanceert daarom maandag aan nieuwe campagne.

Een medisch hulpmiddel is 'een gezondheidsproduct waarmee de medische handeling wordt uitgevoerd'. Het gaat onder meer om verbanden, bloeddrukmeters, heupprotheses, pacemakers of zelfs contactlenzen.

Het FAGG wil mogelijke problemen met die medische hulpmiddelen in kaart brengen. De nieuwe informatiecampagne benadrukt dan ook de wettelijke verplichting voor gezondheidszorgbeoefenaars om incidenten met medische hulpmiddelen te melden. Zo kan het FAGG 'zicht krijgen op incidenten op het terrein en corrigerende maatregelen nemen om de kwaliteit, de doeltreffendheid en de veiligheid van medische hulpmiddelen te verbeteren'.

Voor de campagne heeft het FAGG twee voorlichtingsvideo's gemaakt die beschikbaar zijn op de website gewijd aan de campagne www.medischhulpmiddel.be.

Een medisch incident melden kan via www.eenincidentmelden.be.

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: 'Om de veiligheid van medische hulpmiddelen voor de patiënt te garanderen, is het belangrijk dat iedereen incidenten zo snel mogelijk signaleert: fabrikanten, artsen en andere gezondheidszorgbeoefenaars, maar ook de patiënten zelf. Op die manier kunnen we meteen ingrijpen wanneer dat nodig is.'