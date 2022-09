Week van het Hart dit jaar in het teken van slaapstoornissen

De 43e editie van de Week van het Hart staat vanaf maandag in het teken van slaapstoornissen. Een verstoorde slaap kan de gezondheid van het hart immers aantasten, zo waarschuwt organisator Belgische Cardiologische Liga de slechte slapers.

Hartproblemen worden vaak in verband gebracht met risicofactoren als roken, hoge cholesterol, hoge bloeddruk of ongezonde voeding. De Belgische Cardiologische Liga wil nu ook de aandacht vestigen op de slaapgewoontes. ‘Naar bed gaan tussen 22 en 23 uur en 7 tot 9 uur slapen, bevordert de gezondheid van hart- en bloedvaten’, klinkt het.

Slapeloosheid, hypersomnie (overdreven slaperigheid overdag), parasomnie (aandoeningen tijdens de slaap, bijvoorbeeld slaapwandelen), slaapapneu of het ongecontroleerd kortstondig stoppen van de ademhaling tijdens het slapen, en zelfs het rustelozebenensyndroom zijn aandoeningen die de kwaliteit van de nachtrust kunnen aantasten, waarschuwt de liga.

De effecten van slecht slapen manifesteren zich immers niet alleen de dag nadien met pakweg vermoeidheid of een gebrek aan concentratie, maar ook op de lange termijn. Zo kan een gebrekkige nachtrust de eetlust vergroten en het risico op gewichtstoename verhogen, of leiden tot een hoge bloeddruk. Slecht slapen kan volgens de cardiologen bovendien glucose-intolerantie (en later diabetes type 2) bevorderden, en ervoor zorgen dat je slechter omgaat met stress. Voorts is er minder energie overdag, wat leidt tot minder lichaamsbeweging, en kunnen de symptomen van hartfalen verergerd worden. ‘Al deze elementen verhogen het risico op cardiovasculaire aandoeningen.’

De cardiologen raden daarom een regelmatig slaappatroon aan, alsook actief opstaan, stretchen en ontbijt incluis. Voorts zijn beweging en sport aan te raden, maar niet kort voor het slapen. Wanneer Klaas Vaak om de hoek loert, raden de cardiologen aan om je niet te verzetten tegen de slaap. Cafeïne wordt vier uur voor het slapen afgeraden, net als roken voor het slapengaan of tijdens de nacht.

Naast een slaapkamertemperatuur tussen 16 en 19 graden is er nog het advies om late zware maaltijden te vermijden, de wekker te plaatsen zodat je de tijd niet meteen kan aflezen en één uur voor het slapen weg te blijven van beeldschermen en voor een ontspannende activiteit te kiezen.

Tijdens de actieweek worden onder meer brochures verspreid door de ziekenhuizen en er zijn ook conferenties gepland.