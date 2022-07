UZ Brussel moet patiënten kinderoncologie doorsturen – gebrek aan artsen

Het UZ Brussel moet patiëntjes bij de dienst kinderoncologie wegsturen wegens een gebrek aan personeel. Dat hebben de RTBF en Bruzz bericht, het universitair ziekenhuis bevestigt.

Vijftien patiënten die acute behandeling ondergaan, moeten die voortzetten in andere ziekenhuizen, legt woordvoerster Karolien De Prez uit. De laatste dagen werden ze – volgens de keuze van de ouders – overgedragen aan het universitair kinderziekenhuis Koningin Fabiola in Laken of de universitaire ziekenhuizen van Leuven, Gent en Antwerpen. De dienst kinderoncologie van het UZ Brussel neemt voorlopig ook geen nieuwe patiënten aan. Kinderen in nabehandeling kunnen wel blijven.

‘We kampen momenteel met een acuut tekort aan pediatrische oncologen, in een context van een algemeen tekort aan kinderartsen’, legt De Prez uit. ‘We hebben deze beslissing genomen om de beste zorg voor de kinderen te garanderen. We begrijpen dat het moeilijk is voor de ouders en onze collega’s, maar het welzijn van de kinderen is het belangrijkste.’ Het UZ Brussel werkt momenteel aan een versterking van de dienst kinderoncologie om de dienstverlening zo snel mogelijk weer op te kunnen starten.