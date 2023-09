Oproep aan Belgische artsen en apothekers om Ozempic enkel voor te schrijven aan diabetici

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) roept artsen en apothekers op om het geneesmiddel Ozempic enkel nog voor te schrijven aan patiënten met diabetes. Reden is de “beperkte beschikbaarheid, die zeker tot begin 2024 zal duren”, staat te lezen op de website van het FAGG.

Volgens het geneesmiddelenagentschap is de beperkte beschikbaarheid het gevolg van een acute stijging van de vraag. Vorig jaar lanceerde het agentschap trouwens al eens een gelijkaardige vraag. Ozempic, gebaseerd op de stof semaglutide, verlaagt het suikergehalte in het bloed maar het remt ook de eetlust. Het middel is daarom erg populair bij mensen die gewicht willen verliezen. In België is het alleen op voorschrift beschikbaar.

Ook Rybelsus (tabletten op basis van semaglutide) is momenteel niet beschikbaar, zegt het FAGG dinsdag. De termijn is niet bekend.

“Zolang er sprake is van een beperkte beschikbaarheid, moet er voorrang worden gegeven aan de vergunde indicatie van Ozempic. Dat is de behandeling van volwassen patiënten met onvoldoende gereguleerde diabetes mellitus type 2 als toevoeging aan dieet en lichaamsbeweging. Off-label gebruik van Ozempic moet in deze omstandigheden worden beperkt. Zeker voor het gebruik in de behandeling van overgewicht waarbij er sprake is van een BMI (Body Mass Index) lager dan 30 kg/m² of lager dan 27 kg/m² in combinatie met ten minste één gewichtsgerelateerde comorbiditeit.”

Het FAGG volgt de situatie op, zowel op nationaal als Europees niveau, klinkt het.