Limiet op export medicijnen in geval van crisis

De federale regering heeft een koninklijk besluit genomen waardoor ze de uitvoer van medicijnen kan beperken in geval van crisis. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) maandag op de Franstalige nieuwszender LN24 bekendgemaakt.

“Er bestaat een grote bezorgdheid over een tekort aan geneesmiddelen, zowel in België als in andere landen. Zaterdag hebben we een KB gepubliceerd dat ons toelaat een limiet in te stellen op de export in geval van onbeschikbaarheid, als het over essentiële medicijnen gaat, indien er haast mee gemoeid is. De groothandelaars-verdelers zijn verplicht eerst te leveren aan onze apotheken”, legde de minister uit.

▶️"S'il y a un besoin urgent, on a maintenant la possibilité de demander aux acteurs concernés de dire stop"

Frank Vandenbroucke, ministre fédéral de la Santé, était l'invité de Martin Buxant. @Le_Bux @vooruit_nu https://t.co/sa2OZCIO7l — LN24 (@LesNews24) January 23, 2023

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Vandenbroucke kwam ook terug op het tekort aan huisartsen. “We gaan grote bedragen investeren in huisartsgeneeskunde, maar ook aan hervormingen op het vlak van organisatie werken. Tegen maart of april zullen er voorstellen op tafel liggen voor de versterking van de capaciteit”, met daarbij budgettaire inspanningen om assistenten ter ondersteuning van huisartsen aan te werven.