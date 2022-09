Gents bedrijf laat diabetespatiënten onzichtbaar suiker meten

In het Universitair Ziekenhuis Antwerpen is deze week bij twee mensen met diabetes een onderhuidse sensor ingebracht, die op termijn jarenlang hun glucosegehalte zal kunnen meten. De technologie komt van het Gentse bedrijf Indigo Diabetes.

Indigo Diabetes is een spin-off van de Universiteit Gent en onderzoekscentrum Imec. Het technologiebedrijf werkt aan een revolutionaire methode voor het meten van glucose of suiker bij diabetespatiënten, op basis van de absorptie van licht. Tot voor kort maten diabetici hun suiker- of glucoseniveau in hun bloed via tientallen dagelijkse prikken in de vinger. Nu gebeurt dat vooral via een sensor: een pleister die op de huid wordt aangebracht.

Maar ook die pleister werkt via een piepklein naaldje in de huid, en vingerprikken zijn nog steeds af en toe nodig. De technologie van Indigo Diabetes maakt dat allemaal overbodig. Het bedrijf werkt aan een implantaat waarbij de glucose – maar ook ketonen en melkzuur – kan worden gemeten via licht. De onderhuidse sensor zou twee jaar lang continu moeten kunnen meten. Grote voordeel is dat er bij mensen met diabetes “minder gedoe is”, vertelt Gijs Klarenbeek, vice-president klinisch onderzoek bij Indigo.

“Mensen hoeven zich geen zorgen meer te maken over hun sensor.” Het onderhuidse implantaat maakt diabetes bovendien onzichtbaar en verhoogt zo de levenskwaliteit. “Een sensor is vandaag nog erg zichtbaar en werkt stigmatiserend, vooral bij jongeren. Met onze technologie wordt diabetes onzichtbaar.” Deze week werd een tweede klinische studie opgestart. In een eerste studie werden al eens vrijwilligers uitgerust met een prototype van de sensor, maar slechts voor dertig dagen. Nu is het de bedoeling dat patiënten een half jaar lang zullen rondlopen met het implantaat. Het gaat ook niet langer om een prototype. De bedoeling van Indigo is – eens de sensor groen licht heeft gekregen van de verschillende regulatoren – om het product op korte termijn op de markt te brengen. Dat zou evenwel nog niet binnen de eerste twee jaar gebeuren, klinkt het. (