Op Instagram beschreef radiopresentatrice Siska Schoeters hoe ze helemaal opkikkerde na een vitamine-infuus. Dergelijke vitamine-infusen worden steeds populairder, maar geven ze echt een 'energieboost'?

Bij een behandeling met een vitamine-infuus worden er vitamines rechtstreeks in je bloedbaan gebracht. Daardoor gaan er geen vitamines verloren, wat wel gebeurt wanneer je voedsel bereidt en verteert.

Volgens voorstanders helpt een vitamine-infuus tegen vermoeidheid en andere gezondheidskwaaltjes. Een arts moet zo'n infuus aanbrengen, waardoor de geloofwaardigheid van de behandeling toeneemt. Er is echter geen enkele wetenschappelijke studie die op korte of lange termijn de voordelen van een vitamine-infuus voor je gezondheid aantoont.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

De Hoge Gezondheidsraad van België (HGR), eveneens verantwoordelijk voor de voedingsaanbevelingen, keurt vitamine-infusen volledig af. De HGR bestaat uit onafhankelijke experten, die geen belangen hebben bij het aan- of afraden van dergelijke infusen. Ze stelt duidelijk dat een gezonde persoon geen vitamine-infusen nodig heeft.

De behoefte aan vitamines in je lichaam is een delicaat evenwicht: een tekort veroorzaakt bepaalde aandoeningen, en een teveel kan giftig zijn. Zo kan een gebrek aan vitamine A tot nachtblindheid leiden, en een teveel aan vitamine A kan dodelijk zijn. Dergelijke hoge dosissen kan je niet via voeding opnemen, maar wel via infusen.

Hoewel ze als behandeling geen steek houden, kosten vitamine-infusen behoorlijk wat geld: van 225 euro voor een 'gewoon' exemplaar tot 400 euro voor een 'most exclusive' infuus. Na zo'n vitamine-infuus voel je je mogelijk beter, maar het is toch een hoge prijs voor een placebo-effect.

Voorstanders van vitamine-infusen gebruiken regelmatig het argument dat hedendaagse fruit- en groentesoorten minder vitamines bevatten dan vroeger. Dat heeft echter meer te maken met een verkoopargument dan met wetenschappelijke bevindingen.

Als persoon is een 'Bekende Vlaming' natuurlijk volledig vrij om allerlei infusen te ondergaan. Het kan echter niet de bedoeling zijn om die status te gebruiken om niet-wetenschappelijk onderbouwde handelingen te promoten. Het feit dat artsen de techniek toepassen is ook geen garantie voor een wetenschappelijk correcte aanpak, zeker niet als er sprake is van belangenvermenging. Een medische handeling waarvan het voordeel voor de patiënt niet bewezen is, is een nutteloze handeling. Dat is zeker problematisch wanneer er commerciële praktijken achter zitten.

Wat geeft dan wel een bewezen energieboost? Voldoende slapen, stress vermijden en regelmatig bewegen. Bovendien is het een stuk goedkoper.

Conclusie Er is geen wetenschappelijk bewijs dat infusen met vitamines, mineralen en andere stoffen enig positief effect hebben op de gezondheid van een normale, gezonde persoon. Het is jammer dat Bekende Vlamingen hun status gebruiken om zulke commerciële handelingen te promoten. Voldoende slapen, stress beperken en regelmatig bewegen zijn goedkoper en geven een bewezen energieboost.

Lees meer op Gezondheid en Wetenschap.

Lees ook: 25 concrete adviezen om aan je immuniteit te werken

Bij een behandeling met een vitamine-infuus worden er vitamines rechtstreeks in je bloedbaan gebracht. Daardoor gaan er geen vitamines verloren, wat wel gebeurt wanneer je voedsel bereidt en verteert.Volgens voorstanders helpt een vitamine-infuus tegen vermoeidheid en andere gezondheidskwaaltjes. Een arts moet zo'n infuus aanbrengen, waardoor de geloofwaardigheid van de behandeling toeneemt. Er is echter geen enkele wetenschappelijke studie die op korte of lange termijn de voordelen van een vitamine-infuus voor je gezondheid aantoont.Hoe moet je dit nieuws interpreteren?De Hoge Gezondheidsraad van België (HGR), eveneens verantwoordelijk voor de voedingsaanbevelingen, keurt vitamine-infusen volledig af. De HGR bestaat uit onafhankelijke experten, die geen belangen hebben bij het aan- of afraden van dergelijke infusen. Ze stelt duidelijk dat een gezonde persoon geen vitamine-infusen nodig heeft. De behoefte aan vitamines in je lichaam is een delicaat evenwicht: een tekort veroorzaakt bepaalde aandoeningen, en een teveel kan giftig zijn. Zo kan een gebrek aan vitamine A tot nachtblindheid leiden, en een teveel aan vitamine A kan dodelijk zijn. Dergelijke hoge dosissen kan je niet via voeding opnemen, maar wel via infusen.Hoewel ze als behandeling geen steek houden, kosten vitamine-infusen behoorlijk wat geld: van 225 euro voor een 'gewoon' exemplaar tot 400 euro voor een 'most exclusive' infuus. Na zo'n vitamine-infuus voel je je mogelijk beter, maar het is toch een hoge prijs voor een placebo-effect. Voorstanders van vitamine-infusen gebruiken regelmatig het argument dat hedendaagse fruit- en groentesoorten minder vitamines bevatten dan vroeger. Dat heeft echter meer te maken met een verkoopargument dan met wetenschappelijke bevindingen.Als persoon is een 'Bekende Vlaming' natuurlijk volledig vrij om allerlei infusen te ondergaan. Het kan echter niet de bedoeling zijn om die status te gebruiken om niet-wetenschappelijk onderbouwde handelingen te promoten. Het feit dat artsen de techniek toepassen is ook geen garantie voor een wetenschappelijk correcte aanpak, zeker niet als er sprake is van belangenvermenging. Een medische handeling waarvan het voordeel voor de patiënt niet bewezen is, is een nutteloze handeling. Dat is zeker problematisch wanneer er commerciële praktijken achter zitten.Wat geeft dan wel een bewezen energieboost? Voldoende slapen, stress vermijden en regelmatig bewegen. Bovendien is het een stuk goedkoper.Lees meer op Gezondheid en Wetenschap.