Door de coronamaatregelen en de tweede golf hebben veel mensen amper zomerrust gekend dit jaar. En dat weegt zowel fysiek als mentaal zwaar door op de gezondheid.

Uit de eerste welzijnsbarometer van online apotheek Viata.be, op basis van een bevraging bij 1000 Belgen, blijkt dat de batterijen deze zomer amper werden opgeladen. 2 op de 3 Belgen geeft aan dat corona een zware impact gehad heeft op hun zomer en hun vakantieplannen. Een op de vijf heeft zelfs helemaal geen vakantie genomen.

'Vakantie is voor velen pas echt vakantie als ze weg zijn van thuis. Dit heeft ook een reden. Om echt te kunnen ontspannen, is een letterlijke verandering van omgeving en lucht belangrijk', verklaart apothekeres Annelies Vanderlinden. 'Dan pas koppelen de hersenen zich letterlijk los van huishouden, werk, dagdagelijkse beslommeringen... Net dat geeft ons vaak meer energie, rust en betere slaap. Het feit dat 70% aangeeft dit niet gedaan te hebben deze zomer, zal fysiek én mentale sporen nalaten, zeker ook richting het najaar.'

Kommer en kwaal

Dit gebrek aan zomerrust heeft inderdaad een serieuze mentale én fysieke impact, zo blijkt uit de bevraging. Bijna vier op de tien van de Belgen (39,7%) geeft aan zich niet goed in hun vel te voelen.

Ongeveer de helft van de Belgen maakt zich de laatste tijd veel zorgen (50%), is extra gestresseerd (47%) of voelt zich weinig energiek (44%). 8 op de 10 hadden deze zomer ook veel last van fysieke kwaaltjes. Een derde was zelfs extra vermoeid tegenover andere zomers, een kwart klaagt over meer slapeloosheid en lusteloosheid en een zesde over meer hoofdpijn.

'Hoofdpijn is hier waarschijnlijk een gevolg van de bezorgdheid, slapeloosheid, en stress', vermoedt Vanderlinden. 'Want dit veroorzaakt spanningshoofdpijn. Dit soort hoofdpijn kan je herkennen aan lichte tot matige, drukkende of knellende pijn, die gepaard kan gaan met een verhoogde spierspanning in nek en schouders. Eventueel kan je bijkomend overgevoelig zijn voor licht of geluid. De hoofdpijn verergert ook geleidelijk naar de avond toe. Als je hier last van hebt, is dat een duidelijk signaal van je lichaam dat je rust nodig hebt. Zelfs 5 minuutjes ademhalingsoefeningen per dag of een wandeling van een half uurtje kan hierbij wonderen doen.'

We proberen intussen wel om onze gezondheid te verbeteren (67%) en te voorkomen dat we dit najaar ziek worden door meer te bewegen (32%), gezonder te eten (27%) en extra te slapen (25%). Een derde geeft aan vitamines te nemen om de weerstand te verhogen.

Kwakkelnajaar

Het najaar zien we niet echt veel rooskleuriger in. Ondanks de voorzorgen die we nemen, verwachten we meer last te hebben van vermoeidheid (32%), hoofdpijn (23%) en slapeloosheid (22%).

Het ziet er dus naar uit dat dit najaar naast mogelijke corona- en grieppieken, ook wel eens het najaar van de fysieke en mentale kwalen kan worden. 'Mensen hebben deze zomer de batterijen duidelijk niet echt kunnen opladen, zoals ze andere zomers vaak wel doen. Integendeel. En dat maakt het zwaar met het vooruitzicht op een moeilijk najaar', aldus Vanderlinden. 'Mensen hebben ook nu al meer last van kwaaltjes dan anders. Dat is geen goed nieuws voor het najaar - waarin we traditioneel al wat gevoeliger zijn voor kwalen en meer ziek zijn. Er staat ons dus vermoedelijk een kwakkelnajaar te wachten op het vlak van gezondheid. Het is dus goed om te zien dat er toch velen proberen om beter te slapen, te eten en hun weerstand te verhogen. Dit kan een groot verschil maken.'

