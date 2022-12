Frankrijk eist voortaan negatieve covidtest van reizigers uit China

Reizigers die vanuit China naar Frankrijk reizen, moeten voortaan een negatieve coronatest voorleggen voor ze op het vliegtuig mogen stappen. Dat heeft de Franse regering vrijdagavond bekendgemaakt. De Britse zou weldra een soortgelijke maatregel treffen.

De test mag hoogstens 48 uur voor het vertrek worden uitgevoerd. Bij aankomst in Frankrijk zullen op willekeurige basis nog bijkomende tests worden uitgevoerd. Bij de positieve stalen zullen vervolgens de genoomsequenties onderzocht worden, om na te gaan of er sprake is van een eventuele nieuwe virusvariant.

Eerder hadden onder meer Spanje, de Verenigde Staten, Italië, Japan en Zuid-Korea al inreisbeperkingen ingevoerd of aangekondigd.

Het aantal coronabesmettingen in China neemt stevig toe nu de belangrijkste maatregelen van het ‘zerocovidbeleid’ zijn opgeheven. Alleen al in de eerste drie weken van december hebben 248 miljoen mensen in China het virus opgelopen, volgens officieel onbevestigde interne schattingen. Wetenschappers waarschuwen dat de coronagolf nieuwe varianten kan voortbrengen die vervolgens hun weg vinden naar andere landen.

Londen volgt?

De Britse regering is volgens berichten van onder meer BBC en Sky News eveneens van plan om een verplichte coronatest in te voeren voor reizigers die uit China komen.

De Britse regering heeft de maatregel nog niet officieel aangekondigd, wat betekent dat de modaliteiten nog niet bekend zijn.

In België overleggen de gezondheidsexperts van de Risk Management Group (RMG) volgende week over de situatie, zo heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke vrijdag meegedeeld.