Feestgangers gebruiken steeds vaker ketamine, drug nadert populariteit van cocaïne

Dat blijkt uit de eerste resultaten van een project dat het nachtleven en alcohol- en drug­gebruik in vijf Europese landen in kaart brengt, waarover De Standaard, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad dinsdag berichten.

Ketamine verwerft zo een plaats naast de traditionele uitgaansdrugs ­cocaïne (24 procent), mdma/xtc (33 procent) en cannabis (59 procent). 'Ketamine is bezig aan een enorme opmars', zegt Tina Van Havere, drugsexperte aan de ­Hogeschool Gent, die in ons land het onderzoek voerde. 'Het is een fenomeen dat we al lang niet meer gezien hebben. Enkele jaren geleden was er amper sprake van het ­gebruik van ketamine.'

Ketamine is een nar­cosemiddel dat gebruikt wordt in ziekenhuizen of in de diergeneeskunde als pijnstiller of ver­dovingsmiddel. In lagere doseringen wordt het ook gebruikt als partydrug, vaak onder de naam Special K. De drug geeft de gebruiker het ­gevoel dat hij tijdens de trip het ­eigen lichaam verlaat.

'De stijgende populariteit verrast, want keta­mine is ook een zeer ­onvoorspelbaar middel. Gebruikers riskeren een bijna-doodervaring. En ook de combinatie met alcohol is gevaarlijk.'