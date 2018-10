Factcheck: 'Je geboortemaand beïnvloedt je gezondheid'

'Ben je in mei geboren en zelden ziek?' Dat is volgens wetenschappers niet toevallig, lazen we eerder deze maand in Metro. 'Je geboortemaand zou je gezondheid sterk beïnvloeden.' De krant verwijst naar onderzoek van het Amerikaanse Columbia University Medical Center. Dat werd al in juni 2015 gepubliceerd in het Journal of the American Medical Informatics Association. De onderzoekers vergeleken medische dossiers van 1,7 miljoen patiënten die tussen 1985 en 2013 behandeld werden in het universitaire ziekenhuis NewYork-Presbyterian. Daaruit bleek dat mensen die geboren werden in mei minder kans hadden om ziek te worden. Astma bleek vaker voor te komen bij mensen van juli en oktober. En wie geboren is in november, zou meer kans hebben op ADHD.

