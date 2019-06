Euthanasie bij dementie: 'Ik had mama beloofd dat ze mocht sterven. En nu zit ze hier'

Ann Peuteman Redactrice bij Knack

Terwijl de discussie over de mogelijkheid van euthanasie bij dementie weer oplaait, blijkt in de praktijk dag na dag hoe complex dat wel niet is. 'Ik weet 100 procent zeker dat mijn moeder op deze manier niet meer verder had willen leven', zegt Vicky Claeys. 'Maar de vrouw die vandaag voor me zit, bevestigt niet dat ze wil sterven.'

Vicky en haar moeder. 'Zal ze eindigen zoals de andere sukkelaars op haar afdeling, die de hele dag met hun hoofd op de tafel liggen?' © Jonas Lampens

'Weet je nog dat je vroeger vaak vroeg om te mogen doodgaan?' Marie Thérèse Baert (89) knikt bevestigend. Ja, dat weet ze nog. 'En zou je dat nu nog willen?' Het blijft even stil. Haar blik wordt klaarder terwijl ze haar knokige schouders optrekt. 'Nu toch niet', zegt ze. Haar dochter, Vicky Claeys, praat zachtjes tegen haar terwijl ze liefdevol door haar spierwitte haren streelt. Marie Thérèse heeft niet zo'n goede dag, vandaag - zoals zo vaak de laatste tijd. In een van de leefruimtes van de gesloten afdeling van het Gentse woonzorgcentrum Het Heiveld zit ze in haar rolstoel naar een glas koud geworden koffie te staren. Op de achtergrond staat geluidloos een televisiefilm op. Naar buiten wil ze niet. Terug naar haar kamer ook al niet. Ze wil helemaal niets.

