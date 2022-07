Europa beveelt tweede boosterprik ook aan voor 60-plussers

De Europese Commissie, het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en het Europese gezondheidsagentschap ECDC hebben maandag een tweede boosterdosis van het coronavaccin aanbevolen voor alle 60-plussers. Dat melden ze in een persbericht. In België werd vorige week al beslist om een ‘herfstcampagne’ op poten te zetten, waarbij 50-plussers worden uitgenodigd voor een herhalingsvaccin.

Omdat Europa momenteel geconfronteerd wordt met een nieuwe coronagolf, is het van cruciaal belang dat de volksgezondheidsinstanties nu mensen tussen 60 en 79 jaar en kwetsbare mensen van alle leeftijden in aanmerking laten komen voor een tweede boostercampagne, luidt het. Die zou minstens vier maanden na de vorige kunnen worden toegediend. In april werd al beslist om een extra booster aan te bieden aan de 80-plussers.

‘Er is geen tijd te verliezen’, aldus Stella Kyriakides, Europees commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid. ‘Ik roep de lidstaten op onmiddellijk een vaccinatiecampagne op te zetten voor iedereen ouder dan 60 jaar en ik vraag iedereen met aandrang om zich te laten vaccineren. Zo beschermen we onszelf, onze naasten en kwetsbare bevolkingsgroepen.’

De gezondheidsinstanties benadrukken dat er momenteel ‘geen duidelijk epidemiologisch bewijs is dat een tweede boostervaccin rechtvaardigt bij gezonde mensen jonger dan 60 jaar, tenzij ze medisch kwetsbaar zijn’.

In België hebben de ministers van Volksgezondheid al beslist om in september te starten met een nieuwe vaccinatiecampagne. Die ‘herfstcampagne’ richt zich vooral op 50-plussers en het zorgpersoneel, maar iedereen die dat wenst, zal een herhalingsprik kunnen krijgen.

De groep van 65-plussers en mensen met een verzwakt immuunsysteem krijgt een proactieve uitnodiging voor een ‘herfstbooster’. Het zorgpersoneel in de ziekenhuizen en de eerstelijnszorg (huisartsen, apothekers, thuisverpleegkundigen) vormen de tweede prioritaire groep. Ook de groep van 50 tot 64 jaar wordt uitgenodigd.