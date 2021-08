Een "big bang", alles loslaten zoals de Limburgse infectioloog Jeroen van der Hilst maandag bepleitte, is volgens zijn collega Erika Vlieghe nu geen goede zaak. Ze vreest dat dit de start van het schooljaar zal hypothekeren.

"Terwijl iedereen het er denk ik over eens is dat we dat zo normaal mogelijk willen laten doorgaan", verklaarde de voorzitster van de adviesgroep GEMS in een interview met de Antwerpse zender ATV.

Van der Hilst hield maandag nog een opvallend pleidooi om net als in Groot-Brittannië de coronamaatregelen nu te versoepelen, nu de intensieve afdelingen in de ziekenhuizen zo goed als leeg zijn. "Anders liggen ze in de herfst opnieuw vol", meent de infectioloog van het Hasseltse Jessaziekenhuis. Versoepeling zal leiden tot meer zieken en ziekenhuisopnames, maar die zullen dan kunnen gespreid worden, in plaats van te pieken in de herfst, klonk het.

Maar Erika Vlieghe wijst erop dat op dit moment nog veel mensen gevaccineerd worden. Ook Belgen die niet per se tegen vaccinatie zijn, moeten nog aan de beurt komen. "Het is voor de volksgezondheid slimmer en goedkoper om die mensen te vaccineren, dan om ze ziek te laten worden", zegt ze op ATV.

Infectioloog Jeroen van der Hilst: 'Versoepel nu, anders liggen ziekenhuizen in herfst weer vol'

'Versoepel de maatregelen nu, wanneer de intensieve afdelingen in de ziekenhuizen zo goed als leeg zijn, want anders liggen ze in de herfst opnieuw vol.' Dat zegt infectioloog Jeroen van der Hilst van het Hasseltse Jessaziekenhuis maandag in een reportage van TV Limburg.

'We moeten, zoals in Groot-Brittannië, snel versoepelen en door de zure appel heen bijten. Wie niet gevaccineerd is, zal ziek worden, maar ouderen en kwetsbaren hebben de keuze voor een inenting gehad. We kunnen dus versoepelen en de bijhorende ziekenhuisopnames spreiden, want anders volgt een piek in de herfst', stelt infectioloog Jeroen van der Hilst in een reportage van TV Limburg.

Tachtig procent van de Limburgers is volledig gevaccineerd, maar 'de deltavariant blijkt heel besmettelijk te zijn. Als je gevaccineerd bent, kan je toch besmet geraken en eventueel ook andere mensen besmetten. Dat wil dus zeggen dat mensen die niet gevaccineerd zijn en het virus nog niet hebben doorgemaakt, vroeg of laat een keer aan de beurt gaan zijn. De boodschap is dus 'laat je vaccineren', want daar voorkomen we echt een ziekenhuisopname mee', legt van der Hilst uit.

Piek in de herfst

De infectioloog verwacht in de herfst een piek in het aantal ziekenhuisopnames, terwijl de Limburgse ziekenhuizen nu zo goed als leeg zijn. Hij stelt zich dus de vraag of het nu niet het ideale moment is om de maatregelen te versoepelen. 'Op dit moment hebben we nog heel weinig ziekenhuisopnames, maar in de herfst gaan we zeker meer verspreiding van het virus hebben en dan gaat die kleine groep van mensen die nog niet gevaccineerd zijn, aan de beurt zijn. Wat we nu doen is er eigenlijk voor zorgen dat we een hoge piek in de herfst gaan krijgen', aldus van der Hilst.

Volgens hem zijn de huidige maatregelen gebaseerd op de situatie van vorig jaar. 'Kinderen massaal testen heeft geen nut meer. Het doel is om de ouderen te beschermen, maar die hebben al lang de kans gekregen zich te laten vaccineren. Kijk naar de situatie in het Verenigd Koninkrijk, waar ze al op 19 juli zijn beginnen versoepelen en waar grote zorgen waren over het aantal ziekenhuisopnames. Het aantal besmettingen is daar gehalveerd en de ziekenhuisopnames zijn aan het dalen. Die zijn al door de zure appel heen. Als wij de maatregelen niet versoepelen, gaan we die in de herfst krijgen', aldus nog de infectioloog van het Jessaziekenhuis in Hasselt.

