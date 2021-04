De combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) vormt een uiterst zeldzame bijwerking van het coronavaccin van AstraZeneca. Dat besluit het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) na onderzoek.

De combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) vormt een uiterst zeldzame bijwerking van het coronavaccin van AstraZeneca. Dat besluit het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC) van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) na onderzoek.

Het EMA herinnert eraan dat de bijwerking zich binnen de twee weken na vaccinatie kan voordoen. Op basis van de beschikbare gegevens, kan het EMA niet zeggen welke risicofactoren bijdragen tot de ontwikkeling van de bijwerking, waarvan er in Europa al enkele tientallen gevallen gemeld zijn. 'Tot nu deden de meeste gevallen zich voor bij vrouwen jonger dan 60 jaar', luidt het in een mededeling.

Het EMA vraagt mensen die symptomen van zulke bijwerkingen ontwikkelen om meteen medische bijstand te zoeken. Er wordt niet aangeraden het vaccin voor te behouden voor bepaalde leeftijdsgroepen. 'In het algemeen zijn de voordelen van het vaccin tegen covid-19 groter dan het risico op bijwerkingen', luidt het.

