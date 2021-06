Naar aanleiding van de hartstilstand van de Deense sterspeler Christian Eriksen afgelopen zaterdag, onderstreept de Belgian Heart Rhythm Association (BeHRA), dat er in België dagelijks gemiddeld dertig personen een hartstilstand krijgen. De vereniging van Belgische cardiologen benadrukt dat tijdige hulp primordiaal is. Met een betere kennis van levensreddende technieken zouden volgens BeHRA jaarlijks 1.000 mensenlevens kunnen worden gered.

Per minuut die voorbijgaat zonder juiste interventie, daalt de kans op overleving met 10 procent, onderstreept BeHRA. "Na 6 minuten stijgt het risico op overlijden richting 90 procent. Dat bewijst nog maar eens hoe essentieel het is om te weten welke handelingen men moet uitvoeren bij een hartstilstand," benadrukt Dr. Ivan Blankoff, cardioloog in het C.H.U. Charleroi en voorzitter van de Belgian Heart Rhythm Association. "Daarom is het van levensbelang dat zo veel mogelijk burgers leren reanimeren om zo te kunnen ingrijpen, in afwachting van de komst van de hulpdiensten."

In België krijgen 10.000 personen jaarlijks een hartstilstand. Iets minder dan 10 procent van de mensen overleeft door het gebrek aan onmiddellijke en adequate interventie. BeHRA is overtuigd dat mits een betere informering en onderrichting het overlevingspercentage kan stijgen tot 20 procent. Dat zou betekenen dat er jaarlijks 1.000 mensenlevens kunnen worden gered.

De coronacrisis heeft de terughoudendheid om hulp te bieden echter nog vergroot, omdat mensen bang zijn om een besmetting op te lopen. BeHRA stipt aan dat de reanimatieregels zijn aangepast, maar dat dat nog onvoldoende is doorgesijpeld tot bij de brede bevolking.

Om daaraan te verhelpen organiseert de vereniging van cardiologen en hartspecialisten op zaterdag 16 oktober ter gelegenheid van "World Restart a Heart Day" een grootschalige online reanimatiesessie, waarbij de focus zal liggen op de bijzondere manoeuvres die aangepast werden tijdens de coronacrisis. In de tussentijd kunnen mensen ook op de website van de Week van het Hartritme terecht om een gedetailleerde uitleg met een didactische clip te bekijken.

