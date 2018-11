Elke 17 minuten krijgt iemand in Vlaanderen de diagnose van diabetes

Wereld Diabetes Dag zet woensdag de schijnwerpers op de ondersteunende rol van de familie. De Diabetes Liga laat mensen met diabetes en hun familie zelf aan het woord. Zo is er in de campagnefilm de getuigenis van Brenda Huybs-Aernouts. Haar zevenjarige dochter Ella heeft type 1 diabetes. 'Na de diagnose word je op een week tijd gebombardeerd tot dokter, diëtiste en verpleegster', vertelt Brenda. 'Maar je mag je door de ziekte niet in een hoekje laten drijven. We blijven als gezin op vakantie gaan, gaan samen sporten, enzovoort.'

Volgens haar is het zo voor haar dochter ook gemakkelijker om een gezonde levensstijl aan te houden.

Het grote publiek wordt gevraagd woensdag hun ervaringen te delen via de hashtags #LevenMetDiabetes en #DiabetesLiga. Bedoeling is dat de getuigenissen een inspiratiebron zijn voor andere personen met diabetes.

Eén op de twaalf volwassen Belgen heeft momenteel diabetes. Geschat wordt dat dat aantal verder oploopt naar één op de tien tegen 2030. In Vlaanderen leven nu zo'n 400.000 gezinnen met diabetes.

Type 1 diabetes, de minst voorkomende vorm, is een auto-immuunaandoening die voornamelijk voor de leeftijd van 40 jaar ontstaat. In meer dan 90 procent van de gevallen gaat het om type 2 diabetes, vroeger ook wel "ouderdomsdiabetes" genoemd. Dat type kent meestal een sluimerend verloop, waardoor het soms jaren onopgemerkt blijft.

Wereld Diabetes Dag vindt elk jaar op 14 november plaats, ter gelegenheid van de geboortedag van Frederick Banting. Hij stond samen met Charles Best aan de basis van de ontdekking van insuline in 1922. Door die ontdekking is diabetes geen dodelijke ziekte meer.