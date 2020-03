Omega-3-vetten beschermen niet tegen kanker en hartziekten. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van East Anglia.

Hoe meer omega-3-vetten je eet, hoe kleiner de kans dat je kanker of hart- en vaatziekten krijgt. Dat lees je voortdurend.

Maar klopt dat wel?

Wetenschappers van de Universiteit van East Anglia legden 133 onderzoeken naar de effecten van omega-3-vetten naast elkaar, samen goed voor gegevens over meer dan honderdduizend mensen, en komen tot een heel andere conclusie, melden ze in het British Journal of Cancer en de Cochrane Database of Systematic Reviews.

Minimaal effect

Het effect van omega-3-vetten bleek minimaal. Als duizend mensen vier jaar lang omega-3-supplementen zouden innemen, dan voorkomt dit dat drie mensen aan een hartaandoening en zes mensen aan een coronaire gebeurtenis zoals een hartaanval sterven.

Bovendien leidt de inname bij drie extra mensen tot prostaatkanker. Maar ook dat laatste negatieve effect noemen de onderzoekers minimaal.

Omega 3-vetten zitten onder meer in noten en zaden en in vette vis zoals zalm. Ze zijn ook verkrijgbaar als supplementen.

Blijf vis eten

'Deze grote hoeveelheid informatie heeft duidelijk gemaakt dat als we gedurende meerdere jaren omega-3-supplementen innemen, we enerzijds het risico op hartaandoeningen heel licht verkleinen, en anderzijds het risico op sommige vormen van kanker heel licht vergroten', zegt hoofdauteur Lee Hooper. 'De algehele effecten op onze gezondheid zijn minimaal.'

De onderzoekers benadrukken wel dat vis veel meer is dan een omega 3-bron. Vis is rijk aan eiwitten en energie en bevat belangrijke micronutriënten als selenium, jodium, vitamine D en calcium.

