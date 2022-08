Woensdagmorgen is de eerste vrouwelijke apenpokkenpatiënt in ons land vastgesteld. Dat heeft Boudewijn Catry van gezondheidsinstituut Sciensano woensdag meegedeeld tijdens een stand van zaken over de apenpokkenepidemie in ons land.

In heel het land zijn tot nog toe 546 bevestigde gevallen geregistreerd. Met uitzondering van de eerste vrouwelijke patiënt gaat het om mannen tussen 16 en 71 jaar oud.