Met een goed gesprek, waarbij je tijd, aandacht, gevoelens en gedachten aan de ander schenkt, kun je iemand die het moeilijk heeft echt helpen. Enkele tips.

De coronapandemie beïnvloedt ons mentaal welzijn. De gevolgen van de crisis plaatsen onze hulpbronnen, zoals sociaal contact en ontspanning, onder druk en kunnen psychische problemen uitlokken of versterken. Praten kan angsten en spanningen verlichten, sociale steun versterkt draagkracht. We helpen je op weg om zelf een goed gesprek te starten. - Maak ruimte en tijd voor een gesprek. Zoek een comfortabele plek of ga samen in de natuur wandelen, zonder drukte of afleiding. Leg je telefoon weg. - Ga naast de ander zitten en neem een open houding aan. Nodig de andere uit om te vertellen hoe het ermee gaat en benoem je bezorgdheden. Moedig je gesprekspartner aan om meer te vertellen (bijvoorbeeld door te knikken of instemmend 'hmm' te zeggen). - Laat ruimte voor stilte. Ga af en toe na of je goed begreep wat de andere wil vertellen. Vermijd dat je onderbreekt, veel over jezelf praat, problemen minimaliseert, in discussie gaat of kritiek uit. - Luister zonder te oordelen. Probeer het standpunt te begrijpen en erken wat de ander voelt, al lijkt de gedachte voor jou overdreven. - Tast, nadat je geluisterd hebt, voorzichtig af hoe je kunt helpen. Zoek samen naar oplossingen, maar dring er zelf geen op. Laat de ander beslissen wat zinvol kan zijn. - Respecteer de privacy van je gesprekspartner, maar beloof geen geheimhouding. Als je denkt dat je gesprekspartner schade zal toebrengen aan zichzelf of anderen, schakel dan, zoveel mogelijk in samenspraak, hulp van anderen in. Benadruk dat je hulp inroept om te helpen en dat je de situatie niet alleen kunt dragen. - Ook telefonisch kun je een goed gesprek aangaan. Hoewel je elkaar niet ziet, hoor je meer dan enkel wat iemand zegt. Je hoort ook of iemand sneller, trager, luider, stiller of met een andere intonatie spreekt. Zo vang je signalen op over hoe het met iemand gaat.Meer info over eerste hulp bij psychische problemen vind je op rodekruis.be/ehbp. Download gratis de 'Houvast'-app in de Google Play Store of App Store.