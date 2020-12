De winter is in aantocht. Verwarmingstoestellen worden aangestoken en woningen worden minder verlucht. Daardoor stijgt de kans op een hoge concentratie koolstofmonoxide (CO) in huis. Wat doe je als iemand bevangen raakt door CO?

CO is een gas dat vrijkomt bij onvolledige verbranding, bijvoorbeeld bij het gebruik van verwarmingstoestellen (gaskachels, boilers, open haard) in een slecht verluchte ruimte. CO is een kleurloos, reukloos en smaakloos gas. Daarom kun je het gas alleen waarnemen met behulp van een CO-melder. Een verhoogde CO-concentratie in huis is niet onschuldig. CO maakt dat mensen te weinig zuurstof kunnen opnemen bij het inademen. In Vlaanderen raken jaarlijks 500 personen bevangen door een CO-vergiftiging in hun eigen woning. Wat doe je als iemand toch bevangen raakt door CO? De juiste benadering van zo'n slachtoffer vergt voorzichtigheid, maar kan levensreddend zijn. Een CO-vergiftiging kun je vaak enkel afleiden uit de omstandigheden waarin je het slachtoffer aantreft. Het slachtoffer: - heeft hoofdpijn, is duizelig, suf en kan vermoeid zijn; - kan misselijk zijn en braken; - kan bewusteloos zijn; - kan hyperventileren; - heeft ondanks zijn zuurstoftekort geen grauwe kleur. - Benader het slachtoffer alleen als dat veilig kan. Neem geen risico! - Probeer de ruimte te ventileren van buitenaf en schakel de bron van CO uit. Evacueer het slachtoffer daarna naar een veilige plek. Wacht op de hulpdiensten als dat niet mogelijk is. - Controleer het bewustzijn van het slachtoffer. Is het slachtoffer bewusteloos maar ademt hij normaal? Leg hem in stabiele zijligging. Reanimeer een bewusteloos slachtoffer dat niet normaal ademt. - Is het slachtoffer bij bewustzijn? Help hem een comfortabele houding aan te nemen. Zorg ervoor dat het slachtoffer vrij kan ademen. - Alarmeer altijd de hulpdiensten (112), ook als het slachtoffer bij bewustzijn is. - Controleer regelmatig het bewustzijn en de ademhaling van het slachtoffer.