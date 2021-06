Weten is goed. Doen is beter.

Mochten meer mensen effectief iets doen met wat ze weten, zouden de statistieken rond mentale malaise er ongetwijfeld anders uitzien. Je weet wel hoe dat gaat. Vol enthousiasme lees je een artikel of volg je een sessie, al dan niet in team, waarna je besluit ermee aan de slag te gaan. Een week later herval je weer in dat oude patroon. Uiteindelijk verandert er niets. Ook niet aan de statistieken. Tenzij in de foute richting.

Een zoveelste opinie over mentale gezondheid? Genoeg, tijd voor rust.

Zo las ik recent dat het goed is om 20 minuten per dag in de natuur door te brengen, tenzij je het druk hebt want dan zou je best een uur voorzien. Dat kleine halve of hele uur wil ik niet meteen van je vragen. Wel om in plaats van de volgende 5 minuten van je dag nog maar eens te lezen wat je eigenlijk al weet, nu meteen naar buiten te stappen.

Zoek een rustig plekje en sta 5 minuten stil. Haal bewust diep adem. Kijk om je heen. Sluit je ogen. Luister. Voel. Proef.

Nee niet verder lezen. Hop, naar buiten nu. Ik wens je veel extra ademruimte. Tot zo. En dan mag je scrollen.

© getty

Voelt goed? Leg het dan in jouw decobox om te deconnecteren van wat je even achterwege wilt laten om tot rust te komen. Maak er een gewoonte van.

Nog een paar mogelijke ingrediënten, waarvan je er de volgende weken een aantal kunt proberen, combineren of vervangen door wat voor jou werkt:

Bewust ademen - Het allersterkste en meest innerlijke wapen dat je in eigen huis hebt.

Stretchen - Het maakt niet uit welke spier, gewoon even de energie toelaten en verspreiden.

Zorg voor aarding - durf je schoenen uit te doen, voel de vaste bodem onder jou en laat de overdruk via die kleine ventieltjes in de zool van je lichaam los.

Afstand nemen, letterlijk en figuurlijk - Dat kan door naar buiten te kijken of te stappen, blik naar de wolken, de wiegende bomen, in jezelf te benoemen wat je ziet, luisteren naar de fluitende vogels.

Eet bewust - Proef traag wat je meestal veel te snel naar binnenspeelt.

Klinkt herkenbaar? Klopt. Ik deelde ze al eerder. Beschouw het dan als een zachte herinneringsprik om die decobox niet hermetisch afgesloten in een hoekje te zetten. Want dat werkt (zelf)verstikkend.

Fijne vakantie.

En onthoud. Weten is goed. Doen is beter.

Tommy Browaeys schrijft rond burn-out, hoogsensitiviteit en mindfulness. Hij creëerde recent een stiltecocon voor het Prinsenpark in Retie. Een plekje om even stil te staan en innerlijke rust te vinden. Meer op waarjewerkelijkademt.be/ghongha

