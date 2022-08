Eén op acht coronapatiënten krijgt ‘long covid’

Eén op de acht mensen die besmet raken met het coronavirus houdt daar langdurige klachten of ‘long covid’ aan over. Dat wijst een grootschalig bevolkingsonderzoek in Nederland uit. Het gaat bijvoorbeeld om pijn op de borst, verlies van reuk en smaak, benauwdheid, vermoeidheid of spierpijn.

De onderzoekers van de universitaire ziekenhuizen van Groningen en de Radboud Universiteit onderzochten de gezondheidsdata van bijna 13.000 Nederlanders, die sinds maart 2020 regelmatig vragenlijsten over hun gezondheid invulden. De onderzoekers vergeleken de klachten van mensen die corona opliepen met de klachten die ze hadden voordat ze besmet raakten en met gezondheidsklachten van mensen die in dezelfde periode geen corona hadden.

De resultaten staan vrijdag in het gerenommeerde wetenschapstijdschrift The Lancet. Hoofdonderzoeker Judith Rosmalen wil nu de oorzaken van long covid verder onderzoeken, net als de mate waarin mensen met langdurige coronasymptomen nog kunnen functioneren, bijvoorbeeld op hun werk. ‘We vragen ook welke zorg mensen hebben ontvangen en hoe zij deze ervaren’, zegt de hoogleraar psychosomatiek. ‘Met alle data worden zorgpaden ontwikkeld om patiënten de juiste zorg te bieden en de maatschappelijke kosten te berekenen, zowel door de medische kosten als door productiviteitsverlies.’