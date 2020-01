'Kerken lopen leeg, yogazalen vol', luidt het mantra. Yoga wordt vandaag overladen met alle mogelijke positieve gezondheidsclaims van de wereld. Yogi Joachim Meire houdt ons met beide voeten op de grond en onderscheidt mythe van waarheid.

Nog nooit hebben zoveel mensen over de hele wereld yoga beoefend als vandaag. Sommigen wagen zich eraan op een crisismoment in hun leven, om emotioneel een uitweg te zoeken of omdat ze op zoek zijn naar zingeving in de drukke ratrace van het leven. Anderen beginnen er toevallig aan omdat het aangeboden wordt in hun fitnessclub of omdat het zo leuk oogt op Instagram.

'Er zijn genoeg symptomen die aantonen dat we op een andere manier naar onszelf en naar de wereld rondom ons moeten kijken', schrijft hij. 'Depressie, burn-out, blessures, zelfmoord,... We snakken naar een manier van leven die minder lijden met zich meebrengt op fysisch, mentaal en spiritueel vlak. Yoga kan een antwoord bieden.'Vooreerst is het belangrijk te beseffen dat yoga meer is dan enkel en alleen wat acrobatie op een trendy matje of gedachtenloos mantra's nazeggen. Yoga gaat over verbinding maken met wie je echt bent. Meire legt uit: 'Het maakt je bewust van je fysieke patronen. Door ons zittend leven gebruiken we ons lijf tegenwoordig erg weinig en houden we tegelijk onbewust zoveel spanning vast dat ons lichaam uit balans raakt. Vandaar ook al die fysieke ongemakken zoals rugpijn en hernia's. Wie start met yoga wordt bewust van zijn lichaam en van bepaalde patronen die je vervolgens kan ombuigen naar fysiek helende patronen. Denk maar aan je dominante been dat steeds het gewicht draagt of de afhangende schouders tijdens de krijgerhouding. Met een lichaam in balans verklein je de kans op blessures als je sport en gun je jezelf meer lichaams- en bewegingsvrijheid naarmate je ouder wordt.'Maar yoga maakt je ook bewust van mentale en emotionele patronen. We hebben een mentaal beeld van hoe ons leven eruit zou moeten zien om gelukkig te zijn. Dan gaan we proberen om het leven te leiden dat met dat plaatje strookt. Negen op de tien keer lukt dat niet. Als je je bewust wordt van mentale patronen, kan je herkennen welke je voeden en welke je beperken. Yoga leert je dus bewust te worden en te filteren.SpiritualiteitNaast contact met lichaam en geest, doet yoga - voor wie daar open voor staat - je ook beseffen van een groter geheel. Iets dat krachtiger is dan jezelf. Voor Meire is dat de definitie van "spiritualiteit". 'Het is de universele kracht van de natuur die je telkens opnieuw doet beseffen dat je in relatie staat met je omgeving, en met jezelf. Wanneer je spiritualiteit in die context definieert, kan je niets anders dan respect hebben voor alles en iedereen rond je. Wanneer je in gesprek gaat, luister je, heb je oor voor je gesprekspartner en ben je aanwezig in het nu. De kunst is om die nu-momenten te ervaren in wat je elke dag doet. Om de gewone dagen niet langer als een sleur ter ervaren maar de schoonheid in te zien. Als je op zo'n manier in het leven kan staan, wordt alles rijker en voller. Je hebt meer appreciatie en daardoor meer respect voor alles rondom je. 'De reis naar binnen, patronen ombuigen en ook nog eens geconnecteerd zijn met een universele oerkracht... Het klinkt allemaal aanlokkelijk, maar voor een overstresste werknemer of een met slaaptekort worstelende moeder is dat niet evident. Het zijn net die mensen die volgens Meire het meeste nood hebben aan yoga. Hij legt daarom de nadruk op wilskracht, discipline, focus en de continue oefening, ook - en vooral - wanneer je door een periode van stress en angst gaat. 'Door steeds opnieuw te oefenen, ga je patronen sterker maken. Je zou zelfs nieuwe neurale paden in je hersenen creëren, waardoor je met een andere bril naar de wereld en jezelf kijkt. Mensen die ruime tijd yoga beoefenen worden milder, zachter, misschien minder impulsief', meent hij. En zo gaat de bal vanzelf rollen. Omdat yogi's communiceren met hun lichaam, staan ze bewuster in het leven. Ze zijn meer aanwezig in het hier en nu en leven vanuit een respect voor zichzelf en de omgeving. Vandaar dat ze, voor ze het goed en wel beseffen, een gezonde levensstijl aannemen. Maar dat betekent volgens Meire dan weer niet dat we met dogma's moeten leven zoals geen melk meer drinken, geen suikers meer eten, vegetarisch en biologisch eten. 'Wanneer een yogastijl dogmatisch wordt, dan wordt ze ook sektarisch. Yoga is proberen een balans te vinden. Mensen die verkrampt gezond eten, zetten zo'n enge blik op zichzelf dat ze zich volledig afscheiden.'Meire waarschuwt bovendien voor het gevaar van zich voortdurend stralend en goed te willen voelen. 'Een mogelijke kritiek is dat de moderne yoga geen visie of onderliggende filosofie heeft. We beoefenen yoga omdat we ons goed willen voelen en lopen weg van "ons niet goed voelen". Maar die momenten van tegenslagen, frustraties en angsten zijn allemaal onderdeel van de volledige menselijke ervaring.'Dat yoga ons deugd doet, is ontegensprekelijk waar. Maar bij de claim dat het je lichaam geneest, plaats Meire een kanttekening, want het kan je lichaam ook heel wat schade toebrengen zoals hij zelf doorheen de jaren aan den lijve ondervond. Omdat hij in de beginjaren gecoacht werd door een te enthousiaste leraar en zelf niet naar zijn lichaam luisterde, nam hij poses aan die hij nog niet aankon. Vandaag zit Meire opgezadeld met zware onomkeerbare artrose in het grote teengewricht, waardoor hij zelfs niet meer in staat is om enkele basis yogahoudingen aan te nemen. Een andere onverantwoorde leraar veroorzaakte bij Meire een spierscheur in de hamstring en nog een andere deed hem in het ziekenhuis belanden. Toch neemt hij zijn leraars niets kwalijk. 'Yoga is veel rijker dan enkel de asana's (houdingen, nvdr.). Yoga leerde mij om het goede samen met het slechte te omarmen, om zowel licht als donker te aanvaarden. Yoga hielp me ook om creatieve oplossingen te vinden voor obstakels, om vloeiend door moeilijkheden heen te manoeuvreren. Ook deze keer', aldus Meire.Om te vermijden dat yoga ook voor jou tot het omgekeerde van een therapeutisch helend effect zou leiden, benadrukt Meire dat de houdingen op de juiste manier moeten worden beoefend. Anders neem je je ongezonde fysieke patronen mee op je yogamat en verstevig je ze nog. 'Denk eraan dat je al die houdingen en bewegingen in normale situaties zelden of nooit maakt. De bewegingen die we dagelijks maken zijn erg beperkt. Tijdens yoga ga je bewegen als nooit tevoren.'Een yogasessie moet je dus uit je comfortzone halen, maar respecteer daarbij de grenzen van je lichaam. 'Wanneer je je grens bereikt hebt, respecteer die dan. Maar blijf in het gevoel van discomfort. Als je te gemakkelijke poses of varianten kiest en altijd binnen je comfortzone blijft, creëer je geen verandering. Niet fysiek en ook niet mentaal of emotioneel. Patronen doorbreken voelt altijd een beetje oncomfortabel', besluit Meire."Het no-nonsense yogaboek" van Joachim Meire is verschenen bij Borgerhoff & Lamberigts en kost 22,99 euro. ISBN: 9789463930642