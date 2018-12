Eén Belgische werknemer op de vier drinkt te veel alcohol

Ongeveer 24 procent drinkt per week tien of meer glazen en overschrijdt daarmee de richtlijnen van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD). Dat blijkt uit een bevraging van HR-specialist Securex bij 1.552 loontrekkende werknemers. In 2015 dronk slechts 14 procent van de werknemers dagelijks twee tot drie glazen.

Terwijl het dagelijks alcoholgebruik tussen 2010 en 2013 elk jaar lichtjes steeg bij de Belgische werknemers, daalde het weer in 2015. Vorig jaar steeg het aantal werknemers dat dagelijks meer dan twee of drie glazen alcohol per dag dronk opnieuw naar ruim 22 procent.

Vooral mannen geven aan overmatig te drinken (32 procent), terwijl dat bij vrouwen 13 procent is. Leidinggevende grijpen sneller naar enkele glazen per dag dan andere werknemers. Het gaat om respectievelijk 30 en 21 procent.

Ook alleenstaande werknemers met jonge kinderen zijn een risicogroep: van hen drinkt maar liefst 39 procent wekelijks te veel.

Volgens Securex gaan alcoholgebruik en fileleed hand in hand. Wie het pendelen belastend vindt, loopt dubbel zoveel risico op overmatig alcoholgebruik dan iemand die daar geen hinder van ondervindt (35 tegenover 17 procent). Dat geldt ook omgekeerd: wie overmatig drinkt, zal zijn woon-werktraject sneller als belastend ervaren.