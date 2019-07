Duitsland gaat vaccinatie tegen mazelen verplicht maken.

Vanaf maart volgend jaar moeten alle kinderen én het personeel van kinderopvangcentra en scholen, medische voorzieningen en asielcentra een bewijs kunnen voorleggen dat ze tegen de ziekte ingeënt zijn. Zoniet riskeren ze een boete van 2.500 euro. Kinderen die niet gevaccineerd zijn, kunnen geweigerd worden.

Dat heeft de Duitse regering woensdag beslist.

Het wetsontwerp moet wel nog naar het parlement. 'We willen zo veel mogelijk kinderen beschermen tegen de mazelen', verklaarde minister van Volksgezondheid, Jens Spahn.

De ziekte is wereldwijd in opmars en kan ernstige complicaties opleveren. Nochtans bestaat er een goedkoop vaccin dat voldoende bescherming biedt.

De wet in Duitsland kwam er door de snelle verspreiding van het erg besmettelijke virus. Vorig jaar werden er 543 gevallen van mazelen geteld in het land, in de eerste helft van dit jaar waren er al meer dan 400.