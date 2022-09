Duitsland legt coronamaatregelen voor herfst en winter vast

Duitsland heeft vrijdag zijn coronamaatregelen voor de komende herfst en winter bepaald. Deelstaten kunnen zelf bijkomende maatregelen of beperkingen invoeren wanneer het besmettingsaantal stijgt en ze die nodig achten om de verspreiding van de infectie tegen te gaan.

De eerste kamer van de Bundestag heeft een pakket aan maatregelen goedgekeurd dat eerder al werd goedgekeurd door de tweede kamer. Het land is volgens minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach goed voorbereid.

FFP2-maskers worden verplicht in ziekenhuizen, verpleeghuizen en dokterskabinetten. Maskers zullen ook verplicht zijn tijdens ritten van langeafstandstreinen, maar dan volstaat een chirurgisch masker voor kinderen tussen 6 en 13 jaar. Op vliegtuigen is een masker niet langer verplicht. In verpleeghuizen en ziekenhuizen wordt ook een negatieve test vereist alvorens mensen worden opgenomen.

Vanaf 1 oktober krijgen lokale autoriteiten de bevoegdheid om het verplicht dragen van een masker in te voeren in lokale treinen en bussen, maar ook in binnenruimtes zoals winkels, restaurants en feestzalen. Momenteel is het in zestien deelstaten al verplicht om een masker te dragen op het lokale openbaar vervoer.

In scholen en dagcentra kunnen tests verplicht worden, terwijl een maskerverplichting kan vanaf de leeftijd van elf jaar wanneer contactonderwijs noodzakelijk is. Wanneer de infectiegraad toeneemt, kunnen deelstaten zelf bijkomende maatregelen nemen.

Uit officiële cijfers blijkt dat in de afgelopen 24 uur 117 mensen in Duitsland zijn overleden aan of met het coronavirus; in totaal zijn er in Duitsland bijna 150.000 mensen gestorven sinds het begin van de pandemie.