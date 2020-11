Drie kwart van de stedelijke bevolking in de EU wordt blootgesteld aan giftige lucht omdat regeringen er niet in slagen de uitstoot te verminderen. Dat stelt het Europees Milieuagentschap in een nieuw rapport.

De meeste Europeanen die in steden wonen, ademen nog steeds lucht in die gevaarlijk is voor hun gezondheid, zegt het Europees Milieuagentschap (EEA) in het rapport dat vandaag is vrijgegeven.

Regeringen doen niet genoeg om de giftige uitstoot aan de bron te verminderen, waarschuwt het agentschap.

Uit de gegevens van het onderzoek blijkt dat schadelijke emissies, met name door de landbouw en het verwarmen van woningen, niet snel genoeg dalen. Bijna elke EU-lidstaat overschreed in 2018 de aanbevolen limieten voor luchtverontreiniging die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn opgesteld. Enkel Estland, Finland, IJsland en Ierland deden dat niet.

Vroegtijdige sterfgevallen

'Hoeveel wake-up calls hebben overheidsfunctionarissen nodig om luchtvervuiling aan te pakken?', zegt Margherita Tolotto van de milieukoepel European Environmental Bureau. 'Hun vertraging kost ons onze gezondheid en een veilige leefomgeving. Men weet wat er moet gebeuren om de luchtkwaliteit te verbeteren: schonere energie en industriële productie, groener en slimmer transport en duurzame landbouw.'

Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Polen, Roemenië en Italië hebben de EU-limieten voor fijn stof (PM2,5) overtreden. Dat is een van de gevaarlijkste vormen van luchtverontreiniging die in 2018 in 41 Europese landen ongeveer 417.000 vroegtijdige sterfgevallen heeft veroorzaakt.

Volgens de EU-wetgeving moeten de lidstaten de bindende uitstoot-doelstellingen naleven die zijn vastgelegd in de National Emission Ceiling Directive (NEC), en moeten ze hun plannen om de luchtvervuiling terug te dringen gedetailleerd uitwerken.

België en Nederland dienden hun plannen begin april 2019 in, kort voor de deadline. Het plan van Italië is anderhalf jaar na de deadline nog steeds 'in concept', terwijl Griekenland, Luxemburg en Roemenië helemaal geen plan hebben voorgelegd.

Het EEA-rapport zegt dat langdurige blootstelling aan vervuilde lucht mensen ook kwetsbaarder maakt voor luchtwegaandoeningen zoals covid-19.

'Het wordt tijd dat onze regeringen stoppen met onze gezondheid te spelen. Het respecteren van de EU-luchtkwaliteitswetten is het minimum dat ze moeten doen', zei Tolotto.

