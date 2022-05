Dokter Tine Rappé wint Prijs van de Jonge Huisarts 2022

Met haar masterproef waarin ze een geïntegreerde praktijkrichtlijn opstelde rond chronisch obstructief longlijden (COPD), kaapt Tine Rappé uit Turnhout de Prijs van de Jonge Huisarts powered by Artsenkrant weg.

De uitreiking daarvan vond afgelopen zaterdag 14 mei plaats tijdens de familiedag van huisartsenkoepel Domus Medica, in Bokrijk.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Artsenkrant met medewerking van het Interuniversitair Centrum voor de Huisartsenopleiding (ICHO) en Domus Medica, en met de financiële steun van het Rode Kruis-Vlaanderen de ‘Prijs van de Jonge Huisarts powered by Artsenkrant’. Uit vijf genomineerden kiezen een vakjury en de lezers van Artsenkrant de winnaar. Die krijgt en geldbedrag van 5.000 euro geschonken door Rode Kruis-Vlaanderen, en een beeldje.

Dokter Rappé stelde een geïntegreerde praktijkrichtlijn op rond COPD. Patiënten doorliepen deze richtlijn en werden daarbij opgevolgd bij een verpleegkundige en bij een arts. Er was een duidelijk overzicht van belangrijke controles waardoor de kwaliteit van zorg verbeterde.

Duidelijk overzicht

Deze masterproef is maatschappelijk relevant, want COPD is een vaak voorkomende, chronische aandoening, legt dokter Rappé uit. ‘De huisarts speelt een belangrijke rol in de diagnosestelling, behandeling en opvolging. Er bestaan al verschillende richtlijnen rond het diagnosticeren en opvolgen van deze patiënten. Echter, gezien de complexiteit van de aandoening blijkt dat laatste in de huisartsenpraktijk niet altijd even goed georganiseerd.’

De richtlijn die dokter Rappé uitwerkte, zorgt voor een duidelijk overzicht over welke parameters en controles er dienen te gebeuren. Er is daarbij oog voor zowel de mentale als de fysieke gezondheid van patiënten. Daarnaast was er ook een belangrijke rol weggelegd voor de verpleegkundige in de praktijk, wat zeker interessant is gezien de steeds toenemende ondersteuning van verpleegkundigen in de huisartsenpraktijk.

Zorgkwaliteit verbetert

‘Bij de zorg voor onze chronische patiënten worden belangrijke controles vaak gemist door een gebrek aan tijd en een overflow aan richtlijnen. Deze praktijkrichtlijn geeft een handvat voor een aantal controles en zorgt ervoor dat de kwaliteit van zorg voor onze COPD-patiënten verbetert. Ik ben ervan overtuigd dat elke praktijk iets kan gebruiken uit dit onderzoek, aangepast aan de individuele praktijk’, besluit Tine Rappé.