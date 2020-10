Vrouwen kijken gemiddeld een klein uurtje per dag in de spiegel. Voor make-up, kapsel, outfit zijn we bijzonder kritisch. Met dezelfde aandacht voor onze borsten, kunnen we een ontluikende borstkanker vroegtijdig ontdekken.

Wist je dat 90% van alle borstkankers door de vrouw zelf wordt ontdekt? De meeste verhalen beginnen met het voelen van een pijnloos knobbeltje, dat toevallig ontdekt wordt. Je voelt of ziet iets wat er eerder niet was, of iets dat anders aanvoelt. De meeste knobbeltjes zijn gelukkig goedaardig, maar het kan ook om borstkanker gaan. Vooral de pijnloze knobbeltjes zijn verdacht. Een beginnende borstkanker kan aanvoelen als een goed afgelijnd bultje dat onder je vingers wegspringt, maar het kan ook aanvoelen als een verharding met wazige randen. Soms zie je het knobbeltje gewoon zitten, als een oneffenheid onder je huid. Ook dat kan van alles zijn, en ook borstkanker. Borstkanker kan zich ook op verschillende manieren manifesteren. Met vochtverlies uit de tepel bijvoorbeeld. Dat vochtverlies kan bloederig, melkachtig of waterig zijn en moet steeds een alarmbel doen rinkelen. Meestal wordt tepelverlies veroorzaakt door een goedaardig poliepje in een melkgangetje, maar de tweede meest frequente oorzaak is borstkanker. Een andere verdachte verandering zijn kuiltjes of deukjes die er voorheen niet waren. Een kankergezwelletje maakt uitlopertjes en wanneer de tumor pal onder de huid ligt, kunnen deze uitlopertjes trekken aan de huid of aan andere onderhuidse structuren. Belangrijk om weten is dat dergelijke kuiltjes alleen opgemerkt worden als je beide armen omhoogsteekt. Op die manier wordt de borstspier aangetrokken en komt de huid onder spanning te staan. Doen en goed kijken dus. Tepels zijn er in alle maten, soorten en standen. Bij sommige vrouwen zijn beide tepels ingetrokken, wat een perfect normale variant is. Het is wel verdacht wanneer een tepel op latere leeftijd intrekt, en slechts aan één borst. Ook een verkleuring van de huid van je borst laat je best nakijken. Zeker wanneer je twijfelt of je je ergens gestoten hebt en het misschien gaat om een bloeduitstorting. Andere veranderingen van de huid van je borst, zoals een schilfering, laat je eveneens snel checken. Laat je niet overdonderen. Alle verdachte signalen werden samengebracht in negen alarmsignalen. Pink Ribbon brengt ze voortdurend onder de aandacht, dankzij de steun van de Nationale Loterij. Jaarlijks worden meer dan 10.000 nieuwe gevallen van borstkanker vastgesteld. De gemiddelde leeftijd op het moment van de diagnose bedraagt 62 jaar. Bij 70% wordt de ziekte in een vroegtijdig stadium ontdekt. Meer dan 80% zijn hormoongevoelige kankers.Het verzamelen van gegevens over borstkanker is erg belangrijk. Hoeveel vrouwen laten zich screenen, hoeveel gevallen tellen we en in welke stadium bevindt de tumor zich op het ogenblik van de diagnose, hoeveel vrouwen worden geopereerd, bestraald of krijgen chemotherapie of een hormoonbehandeling... Door die informatie in kaart te brengen, kan men de kwaliteit van de behandeling en dus de vooruitzichten voor vrouwen met borstkanker verbeteren. Dit is de taak van de Stichting Kankerregister (SKR). SKR verzamelt, verwerkt en analyseert gegevens over onder andere borstkanker die ze uit ziekenhuizen en laboratoria ontvangt. De Stichting maakt op basis van de gegevens rapporten die ze terugbezorgt aan de ziekenhuizen, die op basis hiervan de kwaliteit van hun zorg kunnen verbeteren. Dankzij een donatie van Pink Ribbon werd een digitale tool ontwikkeld die ervoor zorgt dat de gegevens van de ziekenhuizen steller doorstromen naar de SKR.Om de twee tot drie jaar verschijnen nieuwe rapporten over de cijfers omtrent borstkanker in België. De meest recente cijfers hebben betrekking op het jaar 2017.